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03.11.2021 10:16
Рубрика: Общество

В Кирове открыли сквер Трудовой славы с аллеей Героев

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 251(8602)
В Кирове открыли сквер Трудовой славы, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной.
Сквер благоустроен с учетом пожеланий представителей общества инвалидов. Фото: Ольга Демина Сквер благоустроен с учетом пожеланий представителей общества инвалидов. Фото: Ольга Демина
Сквер благоустроен с учетом пожеланий представителей общества инвалидов. Фото: Ольга Демина

В сквере, благоустроенном в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", полностью заменено дорожное покрытие, установлены малые архитектурные формы, скамейки, обустроены площадки для отдыха, установлено современное освещение. При проектировании были учтены пожелания и рекомендации представителей Общества инвалидов, поэтому при обустройстве пешеходных зон использована тактильная плитка. Для маломобильных граждан предусмотрены беспрепятственные заезды на территорию сквера на колясках.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В сквере установлены памятные знаки в честь кировских предприятий, удостоенных высоких государственных наград за труд в годы Великой Отечественной войны, создана аллея Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации. Сейчас здесь также размещен выставочный проект "Киров - город трудовой доблести", который представляет документы о подвиге местных жителей в 1941-1945 годы. Его подготовили сотрудник библиотеки имени Герцена Михаил Судовиков и Наталья Дудина, работник Государственного архива Кировской области. В день открытия сквера она провела для всех собравшихся экскурсию.

На выставке представлено более 160 документов и 120 фотографий, которые дают полную картину о работе предприятий областного центра в годы войны. Они освещают не только перепрофилирование местных заводов и мастерских на выпуск военной продукции, но и рассказывают о строительстве в Кирове новых крупных предприятий, об эвакуации в город фабрик и заводов из прифронтовой полосы, важнейших хозяйственно-управленческих решениях.

Здесь же представлены документы о рационализаторских разработках заводчан, формировании стахановского движения и бригадах, достигших перевыполнения производственных заданий на 200, 300 и даже 500 процентов. Особый раздел выставки посвящен выпускавшимся на кировских предприятиях видам продукции.

Между тем

В скором времени здесь появится еще один объект - стела с надписью о присвоении Кирову в июне этого года звания "Город трудовой доблести". Еще в 2016 году по инициативе областного и городского советов ветеранов при поддержке местных властей в сквере был установлен памятник "Кировчанам - труженикам тыла" и было принято решение по дальнейшему развитию территории сквера.

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В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Вторая мировая война Национальные проекты 2019-2024

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