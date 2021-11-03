В Кирове простились с известным медальером и ювелиром Сергеем Квашниным

В Кирове на 67-м году жизни скончался Сергей Квашнин - медальер, заслуженный художник РФ, обладатель множества почетных титулов.

Полтора месяца назад в Вятском художественном музее (ВХМ) открылась его персональная выставка, в экспозиции которой - более трехсот произведений, созданных автором за полвека.

- В своей деятельности Сергей Иванович грамотно сочетал научный и творческий подходы, - отмечает Оксана Гирфанова, замдиректора ВХМ. - Он создал уникальные технологии, которые применял в обработке материала, сконструировал специальные станки, инструменты и приспособления для граверных и ювелирных работ. При создании произведений Квашнин серьезно изучал законы геральдики, фалеристики, филателии, следуя которым, продумывал символику своих работ. Он создавал произведения вручную, с помощью холодной штамповки и художественного литья, работал с драгоценными металлами и камнями.

Досье "РГ"

Сергей Иванович Квашнин родился 23 октября 1955 года в Шахунье Нижегородской области. Окончил Павловское художественное училище, художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического университета. В дальнейшем его жизнь была связана с вятской землей. Произведения (ювелирные украшения) представлены в собраниях музеев и частных коллекциях в России и за рубежом.