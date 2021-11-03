В Кирове простились с известным медальером и ювелиром Сергеем Квашниным

Новости

Парфенов о невызове Дзюбы в сборную: Карпину предстоит нести ответственность 10:53
Студенты МГТУ ГА победили во Всероссийском конкурсе по законотворчеству 10:51
Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых 09:59
ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году 09:34
Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей 09:32
В Хабаровском крае студентов перевели на дистанционку 09:30
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву 09:27
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10:00 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 10:19
Рубрика: Общество

В Кирове простились с известным медальером и ювелиром Сергеем Квашниным

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 251(8602)
В Кирове на 67-м году жизни скончался Сергей Квашнин - медальер, заслуженный художник РФ, обладатель множества почетных титулов.
Фото: Ольга Демина Фото: Ольга Демина
Фото: Ольга Демина

Полтора месяца назад в Вятском художественном музее (ВХМ) открылась его персональная выставка, в экспозиции которой - более трехсот произведений, созданных автором за полвека.

- В своей деятельности Сергей Иванович грамотно сочетал научный и творческий подходы, - отмечает Оксана Гирфанова, замдиректора ВХМ. - Он создал уникальные технологии, которые применял в обработке материала, сконструировал специальные станки, инструменты и приспособления для граверных и ювелирных работ. При создании произведений Квашнин серьезно изучал законы геральдики, фалеристики, филателии, следуя которым, продумывал символику своих работ. Он создавал произведения вручную, с помощью холодной штамповки и художественного литья, работал с драгоценными металлами и камнями.

Досье "РГ"

Сергей Иванович Квашнин родился 23 октября 1955 года в Шахунье Нижегородской области. Окончил Павловское художественное училище, художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического университета. В дальнейшем его жизнь была связана с вятской землей. Произведения (ювелирные украшения) представлены в собраниях музеев и частных коллекциях в России и за рубежом.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей