В Кирове создали автоматический домостроительный центр

Новости

В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями 01:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 09:13

В Кирове создали автоматический домостроительный центр

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 251(8602)
В инжиниринговом центре Кировской области создали автоматический деревообрабатывающий станок, с помощью которого можно за пару недель собрать настоящий дом.

Важно: станок изготавливает все детали деревянного дома таким образом, что собрать из них жилище могут даже строители с минимальной квалификацией.

Фото: Getty Images
Как получить льготный кредит на строительство своего дома

По словам директора инжинирингового центра Вятского госуниверситета Ильи Лянгасова, принцип действия станка (более точное его название - деревообрабатывающий центр) таков: в агрегат, оснащенный числовым программным управлением, загружают полный проект дома, система рассчитывает нужное количество бревен. Единственный ручной процесс - закладка бревен. Центр их режет, сверлит, формирует соединения и через неделю выдает полный набор необходимых деталей. Затем строители могут собрать из этих деталей здание высотой до пяти этажей, причем без дополнительных инструментов вроде топора.

На постройку небольшого дома уйдет пара недель, многоэтажное здание собирается за месяц. Станок так обрабатывает древесину, что количество отходов минимально.

Кстати

Подобные станки в Европе стоят около 40 миллионов рублей. Российский (по предварительным расчетам) обойдется покупателю в 15 миллионов рублей. Сейчас станок проходит окончательные испытания, на рынке он появится к концу 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте