В Кирове создали автоматический домостроительный центр

В инжиниринговом центре Кировской области создали автоматический деревообрабатывающий станок, с помощью которого можно за пару недель собрать настоящий дом.

Важно: станок изготавливает все детали деревянного дома таким образом, что собрать из них жилище могут даже строители с минимальной квалификацией.

По словам директора инжинирингового центра Вятского госуниверситета Ильи Лянгасова, принцип действия станка (более точное его название - деревообрабатывающий центр) таков: в агрегат, оснащенный числовым программным управлением, загружают полный проект дома, система рассчитывает нужное количество бревен. Единственный ручной процесс - закладка бревен. Центр их режет, сверлит, формирует соединения и через неделю выдает полный набор необходимых деталей. Затем строители могут собрать из этих деталей здание высотой до пяти этажей, причем без дополнительных инструментов вроде топора.

На постройку небольшого дома уйдет пара недель, многоэтажное здание собирается за месяц. Станок так обрабатывает древесину, что количество отходов минимально.

Кстати

Подобные станки в Европе стоят около 40 миллионов рублей. Российский (по предварительным расчетам) обойдется покупателю в 15 миллионов рублей. Сейчас станок проходит окончательные испытания, на рынке он появится к концу 2021 года.