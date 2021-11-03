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03.11.2021 18:59
Рубрика: Общество

В Оренбуржье после каникул школьников проверят на COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье после осенних каникул проведут ПЦР-исследование школьников на COVID-19. Тестированием будет охвачено 5000 детей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как заявила на заседании регионального оперштаба вице-губернатор, глава минздрава области Татьяна Савинова, цель исследования - выяснить процент бессимптомных носителей вируса. Это нужно, чтобы оценить, насколько очное обучение повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- Планируем, как и в прошлом году, организовать исследовательскую работу по COVID-19. Проведем бесплатное тестирование методом ПЦР 5000 детей в крупных городах региона, через две недели повторим процедуру, - пояснила министр. - Исходя из полученных данных будет сформирован прогноз ситуации по заболеваемости и алгоритм дальнейших действий.

Коснувшись организации учебного процесса после каникул, министр отметила, что разобщение детей - действенная мера, которая дает максимальную эффективность по снижению заболеваемости, но окончательное решение по работе школ - за муниципальными штабами.

Так, в Оренбурге дети приступят к обучению в очном формате, причем выход на учебу будет проводиться поэтапно - в два дня. В первый день в школы вернутся ученики младших и выпускных классов, во второй - ребята с пятого по десятый классы. Все школьники, прибывшие из других регионов, должны пройти ПЦР-тест либо изолироваться на 7 дней.

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По данным оперштаба, сейчас в регионе заболеваемость идет на спад.

- Если тенденция к снижению заболеваемости сохранится, то продления режима нерабочих дней не будет, - отметил вице-губернатор области Дмитрий Кулагин. - Но это не значит, что можно пренебрегать ограничительными мерами. Локдаун можно ввести в любой момент, исходя из реальной ситуации с распространением коронавируса в регионе. Это зависит от всех жителей области.

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