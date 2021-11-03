В Пензенской области с 3 ноября разрешили работу рынков и ярмарок

С 3 ноября в Пензенской области разрешили работу рынков, ярмарок и розничную торговлю широким перечнем непродовольственных товаров. В частности, в него включили печатные СМИ. Соответствующие изменения внес губернатор Олег Мельниченко в постановление о режиме повышенной готовности в регионе.

По QR-кодам и справкам о медотводе разрешается доступ в объекты розничной торговли строительными материалами, цветами и другими растениями, семенами, удобрениями и кормами для домашних животных. К работе также могут приступить торговые точки, реализующие медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия. Будут продаваться мобильные телефоны в специализированных магазинах. Исключение также сделано для объектов розничной торговли предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.

Ранее на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Пензенской области была приостановлена работа этих объектов. В этот период по QR-кодам в регионе можно было попасть только в музеи, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, парикмахерские и салоны красоты.

Для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании с подтвержденным диагнозом COVID-19 региональное правительство рекомендовало администрации организаций, культурных объектов и торговых точек использовать мобильное приложение "Госуслуги".

Чтобы население, особенно пожилые граждане могли получить доступ к оформленным ранее QR-кодам в связи с прививкой или перенесенным заболеванием, в Пензе увеличили число работающих окон в МФЦ и открыли точки удаленного доступа к госулугам в онлайн-режиме.