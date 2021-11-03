В Татарстане молодежь научили создавать туристические программы

В Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма прошел Молодежный туристический форум. В нем приняли участие более 200 человек из районов Татарстана и 42 городов России, а также молодые люди из Азербайджана и Белоруссии. Организаторами были Академия творческой молодежи РТ и Центр развития туризма РТ при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Форум прошел в синтезе форматов, где прикладная работа тесно переплеталась с мастер-классами и лекциями. Участников разделили на группы по четырем направлениям, каждая из которых решала тематические задачи. Скажем, на "Тревел-блогинге" изучали особенности продвижения территорий через создание контента. Для разработки событийных и иммерсивных форматов участники съездили в Рыбно-Слободской и Спасский районы Татарстана.

Интересной была работа над туристическими инициативами, где участники обучались упаковывать проекты, а затем презентовали их туроператорам. Следующая тема отрабатывалась совместно с одним из банков республики. В рамках форума был проведен хакатон маркетинговых решений для мобильных приложений. Работа шла на существующих приложениях Tatarstan Tourist Pass и OneTwoTrip. Задачей участников было представить маркетинговые решения по совершенствованию приложений.

На форуме были и бизнесмены, которые поделились своим опытом с молодыми людьми. Об открытии предприятия татарского фастфуда рассказал основатель сети быстрого обслуживания "Кыстыбый" Азат Назмутдинов, а о своих проектах глэмпинг URMAN CAMP и OneDollarTrips - путешественник Ильнар Хамидуллин.

Победители получили подарки, среди которых Тур выходного дня в Чечню от Visit Chechnya, пакет для продвижения от группы "ВКонтакте", поездка в комплекс стендовой стрельбы, рюкзаки туриста со всем необходимым содержимым, включая спортивное снаряжение, и мили от OneTwoTrip с возможностью их использования для поездок.

- Молодежь - это всегда креатив. Мы ждем от вас новые идеи, хотим, чтобы в Татарстане были самые лучшие турпродукты, - сказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. - Сегодня уже представлен достаточно широкий спектр туристических продуктов. Развиваются одинаково все направления, это и экскурсии, и гастротуризм и спорт, и этнические маршруты. У нас есть туристический бренд "Тысяча и одно удовольствие". Люди приезжают из разных городов и стран, и им все здесь нравится. Наша задача, чтобы туристу хотелось вернуться в Татарстан.