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03.11.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

В Ульяновске задержали двух медиков за подделку 500 прививок от COVID-19

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

В Ульяновске двое сотрудников поликлиники и один посредник задержаны полицейскими за фиктивную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Их услугами успели воспользоваться более 500 человек.

Фото: iStock
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- За денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей медработники внесли в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присвоили QR- коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались, - сообщили "РГ" в ведомстве.

Сейчас в поликлинике прошли обыски, полицейские изъяли амбулаторные карты, журнал учета вакцины, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц.

Полицейские сообщают о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ч. 4 ст. 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ".

Допрошены в качестве подозреваемых двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Вопрос об избрании им меры пресечения избирается. Кроме того, подготовлены соответствующие документы в Министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об аннулировании сертификатов.

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