Житель Казани за 40 лет собрал автографы 500 знаменитостей

Казанский историк и педагог Марат Шакирзянов большую часть жизни собирает автографы политиков, писателей и артистов.

Однако это увлечение не сводится к подкарауливанию звезд и випов ради подписи на фото. Коллекционер превратил хобби в научный труд, охвативший целую эпоху.

Музей в квартире

Марат Амурович встречает нас в небольшой квартирке, превращенной, как водится у коллекционеров, то ли в архив, то ли в музейные запасники. Всюду башни из книг и папок, залежи писем, альбомов и фотографий.

- Собирать я начал в 1982 году с концерта "Машины времени" в Казани. Но найти то первое фото уже не смог, - вздыхает он, указывая на неприступные бастионы бумаг. - Почему увлекся? Автограф - документ эпохи, и мне как историку это особенно понятно. Когда пытаешься рассказать о времени молодому поколению, это очень наглядный материал. С 1988 по 1999 год, пока не защитился, я работал учителем в школе. Мы там создали что-то вроде Музея искусств. И письма известных людей с автографами стали частью экспозиции. В те времена компьютеров не было, и я затеял переписку. Пользовался справочниками "Союз писателей СССР", "Союз композиторов СССР". Кто только нам не ответил: Михаил Горбачев, Эдвард Радзинский, Никита Михалков, Майя Плисецкая, Георгий Гречко!

В коллекции немало визиток известных политиков. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Ставьте самовар, Солженицын ответил!

Марат Шакирзянов показывает некоторые письма, и в наш век коротких и ленивых сообщений в мессенджерах видеть их удивительно. Воспринимаются они почти как старинные рукописи. И ведь отвечали всерьез, не отписывались! Вот двухстраничное послание Эдварда Радзинского - искреннее, душевное. А вот небольшое, но пронзительное письмо Мариса Лиепы, отправленное из больницы за неделю до смерти.

- А самая интересная история произошла в 1989 году, - продолжает рассказ коллекционер. - Еду на теплоходе по Волге, читаю интервью с Вадимом Борисовым, литагентом Александра Солженицына. В интервью он говорит, что в сентябре летит в Вермонт, чтобы забрать новое произведение Александра Исаевича, которое будут печатать в России. Я пишу ему письмо, а внутрь вкладываю второе - Солженицыну. Рассказываю, что в казанской школе есть такой-то музей, и прошу прислать любую книгу с автографом. И как-то в ноябре по пути домой открываю почтовый ящик, откуда выпадает синий конверт: "Редакция журнала "Новый мир". Думаю, наверное, Гамзатов. Я ему тоже писал. Открываю, а там "Один день Ивана Денисовича" с автографом! Причем книга была подписана в Париже, потом побывала в США и лишь потом пришла в Россию. Я бегу в школу, к ребятишкам, кричу: "Ставьте самовар, праздник сегодня!"

Это письмо танцовщик Марис Лиепа написал за неделю до смерти. Фото: Александр Эшкинин/РГ

В монастырь за автографом

Шли годы. Марат Шакирзянов не оставил свое увлечение. Сейчас в его коллекции около 500 автографов, огромное количество писем, визиток, книг с дарственными надписями. Но самое главное, он хранит в памяти все знакомства с выдающимися современниками. А ради новой встречи и нового автографа он, как истинный коллекционер, готов пойти даже на авантюру.

- Звонит мне как-то накануне Пасхи приятель, тоже собиратель автографов. И говорит, мол, я знаю, есть тут возле одной чувашской деревни женский монастырь, где служит монахиня Иудифь - в миру актриса Любовь Стриженова. Поехали? Я, конечно, согласился. Мы взяли, как настоящие пилигримы, немного воды и отправились. Сначала добрались на пригородном поезде до Алатыря, а оттуда на одновагонной электричке (впервые в жизни я такую увидел) доехали до какой-то глухой станции. Там и находился Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь.

- Уже началась вечерняя служба. Народу море! - вспоминает Марат. - Мы пытаемся всмотреться в монахинь, а они в черном, все на одно лицо. Вокруг все крестятся, а я-то татарин, чувствую себя неловко. Стою, не знаю куда податься. Наконец вышел и на улице поспрашивал сестер, мне бы матушку Иудифь. Сказали, подождите. Стою, вдруг вижу, выходит монахиня, озирается: "Кто меня искал?" А я смотрю на фотографию, где она еще актриса МХАТа, сверяюсь. Звоню приятелю, а он в храме был: "Бегом сюда!"

И вот подошли мы к ней. Я говорю: "Матушка, простите ради Бога, а по мирскому можно к вам обращаться?" Она отвечает: "Да, пожалуйста". Робко объясняю: "Любовь Васильевна, вот мы хотели бы, чтобы вы подписали". И протягиваю фотографии. Она удивилась: "Откуда вы взяли эти фото?" Мы разговорились. Я спросил, следит ли она за судьбой своего мужа Олега Стриженова. На что Любовь Васильевна сказала, что интересуется всей театральной жизнью Москвы. И дети к ней часто в монастырь приезжают. Задал еще вопрос, почему приехала подвизаться в такую даль, ведь в Подмосковье много хороших монастырей. А она ответила: "На все воля Божья".

P.S.

Довелось Марату Шакирзянову побывать в гостях и у легендарного телеведущего Игоря Кириллова. "Специально приехал в Москву с чак-чаком и тортом. Посидели за чаем, побеседовали. А потом Игорь Леонидович принес чемодан с фотографиями. Вот тут он с Гагариным, тут с Брежневым, в общем, все легенды. Я еще говорю: "Игорь Леонидович, да вам мемуары писать надо!" Он отвечает: "Надо, только я не умею". Эх, жил бы я в Москве, непременно бы помог написать ему книгу!"