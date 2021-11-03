Чем удивил новосибирцев фестиваль актуального театра "Хаос"

В Новосибирске прошел II международный фестиваль актуального театра "Хаос", на котором зрители увидели и камерные постановки из регионов страны, и уже известные спектакли столичных театров. Как отметила Антонида Гореявчева, директор театра "Старый дом", ставшего главным организатором фестиваля, билеты на спектакли были раскуплены задолго до начала фестиваля, и все они прошли с аншлагами. Особой удачей "Хаоса" можно назвать сотрудничество с оргкомитетом национальной премии "Золотая маска", что, собственно, и дало возможность познакомиться со спектаклями театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Открывала новосибирский фестиваль работа столичного театра "Практика" и, пожалуй, самый необычный из представленных спектаклей - антиутопия по пьесе Владимира Сорокина "Занос". Это сложное, многослойное представление пронизано чеховскими мотивами, однако звучит совершенно по-новому. Причем в прямом смысле. На входе в зал зрители получают наушники, в которых три отдельных аудиодорожки с разными монологами и диалогами. В любой момент можно переключиться на другую запись и по-разному интерпретировать действо, происходящее на сцене.

Спектакль открытия стал ярким примером того, на что ориентируется "Хаос", что хочет показать искушенному классикой зрителю. При этом новые формы получают признание и на более высоком уровне - тот же "Занос" стал лауреатом "Золотой маски".

В программе "Хаоса" было несколько постановок, номинированных на национальную премию. Например, спектакль питерского театра ТРУ "Горемычные танцы", в котором сцена почти полностью погружена в темноту. Или "Бесы Достоевского", поставленные Константином Богомоловым в Театре на Бронной, - режиссерское прочтение прозы классика и результат полемического диалога с ним. Или крайне необычный спектакль-перформанс архангельского Молодежного театра "Папа встретит меня в L. A.", где зрители словно бы сами находятся на сцене, причем лежа на кроватях. А еще по-своему уморительный "Le Тартюф", который привез впервые побывавший в Новосибирске легендарный "Театр на Таганке": не изменив ни строчки в мольеровском тексте, зато придумав собственные интонации и пластику персонажей. Актеры на сцене иронизируют сразу и над классическим театром, и над современными веяниями.

- Для нас очень важно сотрудничество с фестивалем "Хаос", - подчеркивает генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Марина Ревякина. - Ежегодно мы привозим спектакли в разные регионы России, это больше десятка городов. И Новосибирск в региональной программе очень важен. Это город, который динамично развивается в сфере театра, и я, как человек, родившийся здесь, этим горжусь. Плюс ко всему "Золотая маска" здесь и для себя открывает новые тенденции. В сотрудничестве с фестивалем "Хаос" мы представляем спектакли, в которых эксперимент и новый сценический язык выходят на первый план, но содержание, безусловно, все также важно. Так у нас появляется шанс поработать с новым зрителем.

Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, статус международного фестиваля "Хаосу" в этом году удалось подтвердить только в режиме онлайн. Зрители смогли увидеть спектакль Республиканского театра белорусской драматургии "Брак с ветром", незадолго до этого взявший один из призов фестиваля "Балтийский дом". На экране в рамках новосибирского фестиваля прошла и пронзительная постановка "Кто со мной?" известного израильского театра "Гешер".

По словам арт-директора фестиваля Оксаны Ефременко, организаторы надеются, что фестиваль продолжит работу в режиме биеннале. Если через два года ограничения будут сняты, "Хаосу" удастся значительно расширить участие зарубежных коллективов. Определенные договоренности есть с театрами Азии, которые до сих пор слабо представлены в фестивальных программах России и с Дрезденским драматическим театром, который принимал участие в первом фестивале.

- Наша цель - представить не только именитые театры, но и те, что, может быть, пока не стали такими брендами, как "Театр на Таганке", например, - говорит Оксана Ефременко. - Сегодня театральный процесс в России активно выходит за рамки перечня признанных имен. Это видно, кстати, и по программам "Золотой маски". Кстати, шоу-кейс негосударственных театров был очень важной частью программы фестиваля "Хаос". Независимые площадки входят в общий контекст культурной жизни страны и расширяют его. В конечном итоге фестивальное движение выводит многих из зоны невидимости и тем самым провоцирует признанные театры конкурировать, находиться в постоянном творческом поиске.

Прямая речь

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области:

- Важно, что наряду с классическими постановками у нас появился фестиваль, который готов представлять на своей сцене современные театральные формы. Благодаря поддержке "Золотой маски" на фестивале "Хаос" показывают спектакли со знаком качества - они были номинированы на премию "Золотая маска", а значит, их оценили эксперты высочайшего уровня.