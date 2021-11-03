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03.11.2021 10:03
Рубрика: Власть

Два горных села на Алтае подключили к интернету

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 251(8602)
В Республике Алтай интернет и мобильная связь стали доступны жителям отдаленных горных сел Топучая и Верх-Апшуяхта Шебалинского района. Всего в этом году в республике планируют подключить к сети 23 отдаленные деревни.

Работы ведутся в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В прошлом году 53 села республики с численностью населения от 250 до 500 человек получили Wi-Fi. А в текущем году к мобильной связи начали подключать малые села, в которых проживает не менее ста человек.

Фото: iStock
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- Почти все эти населенные пункты расположены в горах, многие в труднодоступных районах, - подчеркнула представитель компании-оператора на территории Республики Алтай Лариса Имедоева. - Строить в таких условиях магистральные линии связи - непростая задача.

В селах Топучая и Верх-Апшуяхта до недавнего времени были только телефон в сельсовете и уличные таксофоны. Чтобы подключить села к мобильной связи, оператору пришлось проложить в горах по двадцать километров оптоволокна к каждому населенному пункту.

- Теперь сельчане могут общаться по мобильным телефонам, пользоваться интернетом, получать государственные, банковские и другие услуги в режиме онлайн, - отметил и. о. министра цифрового развития Республики Алтай Николай Степанов. - Жители республики могут проголосовать на портале госуслуг за подключение других малых сел. Сделать это надо до 15 ноября.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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