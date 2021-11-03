Как сибиряку стать туристом в своем городе

Как стать туристом в своем городе? На этот вопрос будут искать ответ организаторы и эксперты первого новосибирского фестиваля-лаборатории "Конструктивизм Здесь!", который пройдет с 5 ноября по 5 декабря.

Новосибирск - один из центров конструктивизма, сохранивший более 200 зданий-памятников эпохи авангарда, вызывающих большой интерес как исследователей, так и любителей архитектурного туризма.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 5-7 ноября. В их числе - открытый лекторий Школы конструктивистов с трансляцией в Ютубе, мастер-классы и тематические вечера, посвященные поэзии, моде, литературе и архитектуре начала ХХ века.

Также с 5 по 7 ноября будут проводиться авторские экскурсии по объектам конструктивизма - в 12:00, 14:00 и 16:00.

А одна из прогулок по городу состоится уже 4 ноября - в 19:00 и 20:30 можно будет узнать немало интересного о здании-памятнике авангарда - Доме культуры Совторгслужащих, сейчас это - Клуб Революция (улица Ленина, 24).

Экскурсии рассчитаны на небольшую аудиторию до пятидесяти человек, требуется предварительная регистрация. Программа мероприятий с картой событий представлена на сайте www.avangardnsk.su.

Также с 4 ноября по 7 ноября можно познакомиться с программой фестиваля во временном музее-навигаторе по конструктивизму, который будет работать на втором этаже бывшей конторы Госэлектросиндиката, известном горожанам как офис Сибэлектромонтажа (улица Максима Горького, 64). Режим работы музея-навигатора - с 10:30 до 19:30 каждый день без перерывов и выходных. Посещение возможно только с соблюдением всех правил санитарного контроля.

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