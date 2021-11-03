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03.11.2021 14:35
Рубрика: Власть

На Алтае ограничили доступ зрителей на спортивные мероприятия

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае с 3 ноября в связи с обострением эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ввели ограничения на посещение спортивных мероприятий. Такое решение принял министр спорта региона Алексей Перфильев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Он внес дополнительные изменения в приказ министерства спорта Алтайского края от 23.06.2021 № 241 и с 3 ноября 2021 года рекомендовал руководителям спортивных учреждений и владельцам спортивных объектов проводить все спортивные мероприятия и соревнования без зрителей. Если же присутствие зрителей все-таки планируется, то проведения мероприятия необходимо согласовывать с региональным минспорта.

- Соревнования и спортивные тренировки не отменяются, их проводить можно, но лучше без зрителей, - прокомментировал свое решение Алексей Перфильев. - Также можно посещать спортивные залы и фитнес-центры при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации. На детей младше 18 лет эти ограничения не распространяются.

В Алтайском крае количество регистрируемых заражений коронавирусной инфекцией сегодня составляет более 480 человек в сутки, тогда как еще недавно не превышало 300 человек. По данным на 3 ноября в инфекционных госпиталях находятся на лечении 3953 человека, 866 из которых в тяжелом состоянии.

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