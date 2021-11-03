МЧС подтвердило пропажу транспортного самолета Ан-12 в Иркутской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, на борту находились восемь человек.

Уточняется, что борт грузовой. По словам источника агентства, он эксплуатируется белорусской авиакомпанией "Гродно", и выполнял рейс из Якутска в Иркутск.

При заходе на посадку в пункте назначения в 14.50 по мск он пропал с радаров. Спасатели обнаружили предварительное место падения самолета Ан-12 - рядом с селом Пивовариха, что находится примерно в 12 километрах от Иркутска.