На какую господдержку могут рассчитывать алтайские экспортеры

В Алтайском крае ищут способы увеличить экспорт продукции. Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", к 2024 году поставки за рубеж должны вырасти не менее чем на сорок процентов.

- В условиях пандемии темпы роста экспортных поставок, конечно, снизились, но мы удерживаем их объем на уровне примерно одного миллиарда долларов в год, - отметил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. - Это довольно высокий показатель. Надеемся, внедрение новых инструментов поддержки позволит довести объем экспорта к 2024 году до 1,4 миллиарда долларов, как предусмотрено нацпроектом, а мы ставим задачу выйти на полтора миллиарда. Насколько это реально - зависит от того, сможем ли мы создать благоприятные условия для экспорта.

У Алтайского края есть опыт резкого увеличения экспортных поставок. За 2016-2019 годы их объем вырос в два раза - с 0,6 до 1,2 миллиарда долларов. Но в 2020-м из-за пандемии отправка товаров за рубеж сократилась до 0,95 миллиарда.

- Когда наши ученые в 2019 году изучали перспективные международные рынки для алтайской сельхозпродукции, то увеличение объемов экспорта в полтора раза на тот момент было вполне реальным, - комментирует ситуацию ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров. - Но ситуация очень динамично меняется. Пандемия, изменение энергетических рынков и цифровизация привели к полному переформатированию всех экспортных рынков, да и мирового бизнеса в целом, многие компании ушли в онлайн-пространство. Поэтому надо постоянно следить за ситуацией и принимать оперативные меры для увеличения поставок. Сами экспортеры не всегда могут справиться с такой задачей, особенно если это касается межгосударственных отношений. Да и на уровне региона многие вопросы не решить - надо выходить с инициативой к федеральным властям. Необходимы согласованные действия всех институтов.

Сейчас в Алтайском крае готовят региональную программу развития экспорта и изучают эффективность действующих мер поддержки, чтобы разработать дополнительные механизмы, стимулирующие активность экспортеров. По словам врио министра экономического развития региона Анатолия Нагорнова, поддержка на федеральном уровне охватывает почти все стадии экспортной деятельности - от выбора рынков сбыта до страхования сделок.

Один только Российский экспортный центр (РЭЦ) предоставляет около 130 финансовых и нефинансовых услуг. Кроме РЭЦ экспортерам помогают минпромторг и минсельхоз России - у каждого из этих ведомств до пяти-восьми инструментов поддержки. На региональном уровне тоже предусмотрены стимулирующие механизмы - такие, как организация международных бизнес-миссий, содействие в продвижении товаров на зарубежных электронных площадках, возмещение части затрат на участие в международных выставках и ярмарках.

Достаточно этого или нет? Здесь мнения экспертов расходятся. По словам исполнительного директора Алтайского кластера аграрного машиностроения Сергея Государкина, некоторой поддержки даже с избытком. Из-за того, что минпромторг РФ компенсирует до восьмидесяти процентов затрат на транспортировку машин и оборудования за рубеж, поставки внутри страны становятся менее выгодны.

"В Германию или Австрию мы отправляем сельхозтехнику, оплачивая доставку по минимуму, а в Калининград или Владивосток - по полному тарифу. В результате для наших фермеров отечественное оборудование выходит дороже, чем для их коллег за рубежом", - подчеркивает он.

- Качество алтайских сельхозагрегатов сегодня не уступает импортным аналогам, а за счет более низкой цены сеялки, веялки, почвообрабатывающие комплексы вполне конкурентоспособны даже на европейском рынке, - утверждает Сергей Государкин. - Но прорваться на него российским производителям трудно из-за сложной системы сертификации. Пока это удалось лишь единицам.

Алтайский завод сельхозмашиностроения в 2018 году поставил первый почвообрабатывающий комплекс в Германию, которая сама является мировым лидером по производству такой техники. За три года предприятие расширило экспортные рынки сбыта до пятнадцати стран. Но по-прежнему остается единственным российским производителем почвообрабатывающего оборудования, сумевшим закрепиться на европейском рынке, хотя только в Алтайском крае таких предприятий насчитывается больше тридцати. Что мешает остальным поставлять свою продукцию в Европу?

- Поддержка экспортеров сегодня на самом деле большая, просто далеко не все о ней знают, - подчеркивает руководитель Алтайского завода сельхозмашиностроения Татьяна Филидова. - Директорам предприятий надо активнее обращаться в РЭЦ, узнавать, какую помощь они могут получить, брать субсидии и работать. В Российском экспортном центре нам помогли сертифицировать продукцию для европейского рынка и субсидировали эти расходы. Но прежде мы изучили рынок и провели омологацию - доработку нашей почвообрабатывающей техники под европейские стандарты. Специально ездили к немецким, австрийским, чешским фермерам, смотрели, какими орудиями они привыкли пользоваться, и подгоняли наши машины под их требования. Кстати, затраты на омологацию государство тоже частично компенсирует, просто мы об этом не знали и все делали за свой счет.

Получается, что прежде чем продавать, нужно довести продукцию до ума и сертифицировать - большую часть этих затрат государство берет на себя. Затем ее надо представить на международной выставке, эти расходы на шестьдесят-восемьдесят процентов тоже субсидируют. Договорился о поставках - можно отправлять технику в Европу, но при сложной логистике и высокой стоимости транспортировки из Сибири ее просто невыгодно везти. Вот тут и пригодится компенсация от минпромторга.

- Когда говоришь европейским партнерам, что восемьдесят процентов расходов на доставку нашей техники компенсирует российское правительство, видишь неподдельное восхищение в их глазах. Часто этот аргумент становится решающим при подписании контрактов, - поделилась опытом Татьяна Филидова.

Чтобы стимулировать экспортную активность, производители сельхозтехники предложили региональным властям упростить действующие механизмы государственной поддержки, а также предусмотреть в региональной программе еще ряд мер. Например, компенсировать часть затрат на приезд в Алтайский край иностранных партнеров, заинтересованных в приобретении местной продукции. Это будет поддержка одновременно и экспорта, и туризма. Но оказалась, что такая возможность уже есть, просто предприятия о ней не знают. Также экспортеры предложили компенсировать часть затрат на продвижение продукции на зарубежных рынках и создание сайтов на иностранных языках. "Это серьезные расходы, которые далеко не каждому по карману", - подчеркивают машиностроители.

Ждут дополнительной поддержки и алтайские сельхозпроизводители. Союз зернопереработчиков Алтая уже не первый год предлагает увеличить компенсации транспортных затрат на перевозку зерна и продуктов его переработки внутри страны. Ведь чтобы доставить свою продукцию до международных портов, краевым аграриям приходится везти ее через полстраны, а это несколько тысяч километров.

Сейчас государство компенсирует пятьдесят процентов затрат. Зернопереработчики предлагают увеличить выплаты до семидесяти процентов. "Иначе из-за высоких транспортных расходов наша продукция неконкурентоспособна на международных рынках", - поясняют в региональном Союзе. Но такие решения принимают только на федеральном уровне.

Справка "РГ"

На начало 2021 года Алтайский край поставлял в 87 стран мира продукцию АПК, вагоны, сельхозтехнику, котельное оборудование, резиновые и пластмассовые изделия, шины, лекарственные и косметические средства.