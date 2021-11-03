На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров

На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области на площади 300 квадратных метров горит топливо, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 квадратных метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что на месте работают 46 человек и 17 единиц техники, силы и средства наращиваются.

Ан-12 летевший по маршруту Якутск - Иркутск пропал в среду при посадке, заходя на второй круг. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.