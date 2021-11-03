Новосибирцы могут пройти перепись на Госуслугах до 14 ноября

В муниципальных районах Новосибирской области практически завершилась Всероссийская перепись населения. В ближайшие дни переписные пункты начнут работу в торговых центрах Новосибирска. Заполнить анкету на портале Госуслуг можно до 14 ноября.

Первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов провел очередное заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи, которое состоялось в областном правительстве.

- Данные, полученные в ходе переписи, составят основу управленческих решений, которые будут приниматься в ближайшие годы в регионе. От полноты и результатов переписи зависят доходы, финансирование, субсидии территориям. Поэтому пройти перепись нужно обязательно, - считает Юрий Петухов.

В муниципальных районах области отмечены наиболее высокие темпы проведения опроса населения. Руководитель территориального органа Росстата Михаил Ференец сообщил, что в 19 районах переписано 70-89 процентов населения. В Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Здвинском районах, а также городском округе Кольцово - свыше 90 процентов от численности населения. Переписью охвачены почти 1,5 миллиона человек, что составляет более 50 процентов жителей области.

В пресс-службе областного правительства отмечают, что принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом никаких документов не нужно показывать. Также пройти перепись можно будет в торговых центрах.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные - в IV квартале 2022 года. Подробная информация представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.