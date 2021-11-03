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03.11.2021 09:59
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор вручил медикам ключи от машин скорой помощи

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников передал медикам из районов Новосибирской области ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи, скомплектованных на базе отечественных автомобилей. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием. Это самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно переданы в районные больницы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Желаю, чтобы новые автомобили на дорогах нашего региона вызывали глубокое уважение у других участников дорожного движения. Ведь вы не просто крутите "баранку", а спасаете и продлеваете жизни, - отметил Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Глава региона добавил, что эта поставка медицинского транспорта - не последняя. По словам главного врача Ордынской центральной районной больницы Андрея Кондакова, все районы получили машины, на которые рассчитывали. Новые автомобили распределены в центральные райбольницы, в Новосибирскую клиническую ЦРБ и Новосибирскую клиническую районную больницу №1.

Масштабную работу по оснащению медучреждений региона и развитию сферы здравоохранения правительство Новосибирской области ведет и в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Им предусмотрено формирование и развитие санавиации, строительство поликлиник и ФАПов, переоснащение региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, создание центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

В пресс-службе областного правительства отметили, что 2021 год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. За пять лет по ней планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них "тяжелого" - 90 единиц.

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