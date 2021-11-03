Почему в Новосибирске не вырастет налог на супердорогие машины

Депутаты заксобрания Новосибирской области большинством голосов одобрили законопроект о повышении транспортного налога. Ставки увеличатся в будущем году, и, соответственно, заплатить примерно в полтора раза больше автовладельцам придется в 2023-м. Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, несмотря на заявление властей о соблюдении принципа социальной справедливости.

За пару дней до повышения ставок налоговики, подводя итоги работы за девять месяцев, обнародовали шокирующую цифру: новосибирец заплатил 310 тысяч рублей транспортного налога за одну-единственную машину. Марку авто в инспекции назвать отказались. "Хорошая машина", - сказал руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев, и он, конечно, прав. Если исходить из того, что максимальная ставка налога -150 рублей за одну лошадиную силу, то под капотом этого легкового транспортного средства этих сил более 2000.

Подобные машины существуют, но общественник Владимир Кириллов в разговоре с корреспондентом "РГ" отказался поверить в то, что в Новосибирске есть такие экземпляры.

Мы же верим Алексею Легостаеву, и, узнав о повышении ставок, первым делом умножили цифру 310 тысяч на полтора. Заплатит ли в 2023-м счастливый автовладелец полмиллиона рублей в областную казну? Нет. Ставка налога на машины мощностью свыше 250 л. с. останется такой же, как и пятнадцать лет назад. Потому что она и так максимальная, столько же платят владельцы таких машин, например, в Москве. По существующему законодательству (которое не менялось с 2003 года), максимальная базовая ставка транспортного налога - пятнадцать рублей. В регионах ее можно увеличить, но не более чем в десять раз. 150 рублей за одну лошадиную силу - потолок.

С увеличением расходов придется смириться собственникам машин попроще: в категории до 100 л. с. ставка вырастет с шести до десяти рублей, от 100 до 150 - с десяти до пятнадцати рублей. Максимальные налоговые ставки увеличатся на авто мощностью от 150 до 200 л. с. - с 30 до 50 рублей, от 200 до 250 л. с - с 60 до 75 рублей. В двух последних категориях действуют понижающие коэффициенты 0,75 и 0,5 - в зависимости от возраста машины.

Так, обладатель авто, справившего десятилетний юбилей, заплатит вполовину меньше. Кстати, по словам Владимира Кириллова, именно общественники в 2006 году добились, чтобы появились коэффициенты, разграничивающие владельцев новых авто и праворульных "красавиц" из Японии - мощных, но откатавших свое за океаном еще до въезда в Россию. В те годы Новосибирск действительно называли городом подержанных иномарок, и градация была более чем актуальна.

Представляя законопроект, зампред регионального правительства Виталий Голубенко сообщил, что ожидаемое увеличение доходов бюджета - около 580 миллионов рублей. И эти доходы необходимы, чтобы вернуть транспортному налогу его суть - автомобилисты должны содержать те дороги, по которым они ездят.

Кстати, любопытным в этой связи было упоминание властями яхт и снегоходов - на них, дескать, налог вырастет существенно, заметнее, чем на семейные автомобили, и в этом - социальная справедливость. Правда, яхты и снегоходы не наносят вреда дорогам, но об этом почему-то никто не вспомнил. Но не говорить же, в конце концов, про дорогие авто, на которые налог не вырастет (об этом на сессии тоже не было сказано ни слова), - ведь с них хоть и берут последние пятнадцать лет по максимуму, а дорожному фонду все равно не хватает.

Прямая речь

Яков Новоселов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

- Я не вижу никакого смысла в повышении транспортного налога. Дополнительные доходы никак не отразятся на качестве дорог в Новосибирске - город, где сосредоточено восемьдесят процентов зарегистрированных в регионе автомобилей, получает лишь двадцать процентов средств от собираемого здесь транспортного налога. При этом мы увеличим налоговую нагрузку на людей в нынешних сложных экономических условиях и добьемся очередного витка цен - владельцы транспортных средств, занятых в производстве, будут компенсировать затраты за счет потребителей.