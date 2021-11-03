Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске

Самолет, упавший рядом с селом Пивовариха, направлялся с Чукотки в Иркутск. В Якутске он приземлялся на дозаправку. Об этом сообщают РИА Новости.

Как ранее заявляла пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 19.45 при заходе на посадку пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Место падения было оперативно обнаружено. При ударе о землю самолет загорелся. Пожарные ликвидировали возгорание.

На место выехали четыре бригады скорой и две - медицины катастроф. Пока данных о выживших, как и о найденных останках нет.

На месте крушения находится губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.