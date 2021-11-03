В Алтайском краевом театре драмы состоялась "пульсирующая" премьера

В Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина прошла премьера спектакля "Как я простил прапорщика Кувшинова" (чаще употребляют аббревиатуру - "КЯППК").

В последние годы краевой театр драмы переживал не лучшие времена - невнятная репертуарная политика, болотное состояние труппы и затянувшееся отсутствие главного режиссера. В афише театра почти не осталось спектаклей, которые хочется пересмотреть хотя бы еще раз.

Но я смотрел "КЯППК" и поймал себя на том, что с каждой минутой получаю от просмотра все большее удовольствие. Пьеса о наших молодых современниках - для "драмы" не частое явление. Вообще из современных авторов здесь лишь Александр Цыпкин с умело раскрученной "Интуицией", Юлия Поспелова с "Лехой" и с некоторой натяжкой братья Пресняковы с "Пленными духами", поставленными семь лет назад в то время еще молодым и перспективным Алексеем Логачевым. Остальная часть репертуара - традиционный набор из классической колоды: Островский, Шекспир, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Бунин, Булгаков, Эрдман. И, естественно, "наше все" - Шукшин.

Однако от беспощадного настоящего бесполезно запираться на все замки. Известный всей театральной России "прогрессор" Олег Лоевский сказал недавно в интервью "РГ": "Наши люди часто не хотят реальности - им подавай либо прекрасное вчера, либо прекрасное далеко. А на то, что сегодня, предпочитают закрывать глаза. Жизнь все усложняется и усложняется, а мы ее пытаемся превратить в консервы. Но они когда-нибудь взорвутся".

Так, может, лучше, если о сегодняшней действительности честно выскажутся в своих пьесах те, кто в ней живет? В России выросла плеяда самобытных, очень разных авторов пьес - выбирай и ставь. "КЯППК" - "спектакль в четырех куплетах, трех припевах плюс проигрыш и финал" - как раз про это. Он и про кризис среднего возраста, и про отцов с детьми, и про инфантилизм, и про одиночество в Сети, и про поиски смысла жизни, и про драму лишнего человека. В общем, про негламурную сторону нашего бытия. Написал пьесу Иван Антонов. Историю о молодом музыканте ставят не только в Барнауле, хотя трудно сказать, насколько она окажется долговечной. Но сейчас "КЯППК" созвучна со временем.

Если одним словом передать впечатление от увиденного на экспериментальной сцене, то это свежесть. Уроженец города Рудный - 37-летний выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС Кирилл Вытоптов сделал необычный для нынешней "драмы" спектакль, непохожий на другие постановки, живой и пульсирующий. От нескольких исполнителей я слышал, что им интересно играть в таком спектакле. А это дорогого стоит. Кирилл не просто слепо перенес свой эскиз с малой сцены на экспериментальную - площадку специфическую и не самую удобную. Он его дополнил, сумев сохранить атмосферу, которой актеры прониклись во время "лабораторной работы". Ко всему прочему спектакль получился с подтекстом.

P. S.

Значит ли опыт "КЯППК", что театр им. Шукшина наконец-то снялся с якоря и поплыл по волнам современной театральной реки? Нет, конечно. Но спектакль Вытоптова показал: многое в "драме" может быть иначе. "Небеса мне уже устали талдычить одно и то же. И я их, наконец, услышал", - говорит главный герой. И мы его понимаем.