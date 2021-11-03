В Алтайском краевом театре драмы состоялась "пульсирующая" премьера

Новости

Парфенов о невызове Дзюбы в сборную: Карпину предстоит нести ответственность 10:53
Студенты МГТУ ГА победили во Всероссийском конкурсе по законотворчеству 10:51
Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых 09:59
ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году 09:34
Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей 09:32
В Хабаровском крае студентов перевели на дистанционку 09:30
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву 09:27
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10:00 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 10:04
Рубрика: Культура

В Алтайском краевом театре драмы состоялась "пульсирующая" премьера

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 251(8602)
В Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина прошла премьера спектакля "Как я простил прапорщика Кувшинова" (чаще употребляют аббревиатуру - "КЯППК").

В последние годы краевой театр драмы переживал не лучшие времена - невнятная репертуарная политика, болотное состояние труппы и затянувшееся отсутствие главного режиссера. В афише театра почти не осталось спектаклей, которые хочется пересмотреть хотя бы еще раз.

Фото: Пресс-служба Большого театра
Большой театр представил две премьеры на камерной сцене

Но я смотрел "КЯППК" и поймал себя на том, что с каждой минутой получаю от просмотра все большее удовольствие. Пьеса о наших молодых современниках - для "драмы" не частое явление. Вообще из современных авторов здесь лишь Александр Цыпкин с умело раскрученной "Интуицией", Юлия Поспелова с "Лехой" и с некоторой натяжкой братья Пресняковы с "Пленными духами", поставленными семь лет назад в то время еще молодым и перспективным Алексеем Логачевым. Остальная часть репертуара - традиционный набор из классической колоды: Островский, Шекспир, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Бунин, Булгаков, Эрдман. И, естественно, "наше все" - Шукшин.

Однако от беспощадного настоящего бесполезно запираться на все замки. Известный всей театральной России "прогрессор" Олег Лоевский сказал недавно в интервью "РГ": "Наши люди часто не хотят реальности - им подавай либо прекрасное вчера, либо прекрасное далеко. А на то, что сегодня, предпочитают закрывать глаза. Жизнь все усложняется и усложняется, а мы ее пытаемся превратить в консервы. Но они когда-нибудь взорвутся".

Так, может, лучше, если о сегодняшней действительности честно выскажутся в своих пьесах те, кто в ней живет? В России выросла плеяда самобытных, очень разных авторов пьес - выбирай и ставь. "КЯППК" - "спектакль в четырех куплетах, трех припевах плюс проигрыш и финал" - как раз про это. Он и про кризис среднего возраста, и про отцов с детьми, и про инфантилизм, и про одиночество в Сети, и про поиски смысла жизни, и про драму лишнего человека. В общем, про негламурную сторону нашего бытия. Написал пьесу Иван Антонов. Историю о молодом музыканте ставят не только в Барнауле, хотя трудно сказать, насколько она окажется долговечной. Но сейчас "КЯППК" созвучна со временем.

Если одним словом передать впечатление от увиденного на экспериментальной сцене, то это свежесть. Уроженец города Рудный - 37-летний выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС Кирилл Вытоптов сделал необычный для нынешней "драмы" спектакль, непохожий на другие постановки, живой и пульсирующий. От нескольких исполнителей я слышал, что им интересно играть в таком спектакле. А это дорогого стоит. Кирилл не просто слепо перенес свой эскиз с малой сцены на экспериментальную - площадку специфическую и не самую удобную. Он его дополнил, сумев сохранить атмосферу, которой актеры прониклись во время "лабораторной работы". Ко всему прочему спектакль получился с подтекстом.

P. S.

Значит ли опыт "КЯППК", что театр им. Шукшина наконец-то снялся с якоря и поплыл по волнам современной театральной реки? Нет, конечно. Но спектакль Вытоптова показал: многое в "драме" может быть иначе. "Небеса мне уже устали талдычить одно и то же. И я их, наконец, услышал", - говорит главный герой. И мы его понимаем.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
Что посмотреть в пандемийном безделье
Нерабочие дни в московских театрах и музеях. Главное в вопросах и ответах