В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков

Из-за задымления на шахте "Байкаимская" в Беловском муниципальном районе Кемеровской области 55 горняков пришлось вывести на поверхность.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра угольной промышленности региона Олега Токарева, задымление идет со стороны старого ствола шахты. Сейчас угрозы жизни людей нет, горные работы на предприятии приостановлены. В причинах ситуации разбираются специалисты подразделения ВГСЧ.

"Байкаимская", введенная в эксплуатацию в 2003 году в качестве участка подземной добычи Моховского угольного разреза, входит в состав угольной компании "Кузбассразрезуголь". Предприятие проектной мощностью 2,5 миллиона тонн добывает уголь марки "Д".