В Новосибирске совершил аварийную посадку Boeing 747

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил аварийную посадку Boeing 747.

- Грузовой борт бельгийской авиакомпании ASL должен был вылететь в 20:58 из Новосибирска в Китай, - рассказала "РГ" представитель Толмачево Сабина Киршнер. - Однако сразу же после взлета экипаж запросил аварийную посадку.

На борту грузового Boeing 747 находились пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, при посадке у самолета мог загореться один из двигателей. Причины произошедшего уточняются.

Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме.