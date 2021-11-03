В новосибирский музейный парк передали боевое знамя

В Новосибирске командующий 41-й общевойсковой армией ЦВО Сергей Рыжков передал боевое знамя 68-го Кенигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии в музейно-исторический парк "Россия - моя история".

Генерал-лейтенант Рыжков отметил, что за мужество и героизм более двух тысяч солдат и офицеров 68-го Кенигсбергского полка были награждены орденами и медалями, а трое - удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее боевые знамена соединений и воинских частей, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, были переданы командующим военных округов для последующей передачи субъектам РФ.

Одна из таких реликвий - флаг, с которым шли в бой солдаты полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии, сформированной в августе 1943 года. Ядром новой военной части стала 146-я стрелковая бригада, бойцы и командиры которой были призваны в Новосибирской области.

Сама же 146-я стрелковая бригада была сформирована в 1942 году в Военном городке в Новосибирске. Именно здесь несколько лет назад был открыт музейно-исторический парк "Россия - моя история".