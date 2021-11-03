В Новосибирской области проходят рейды по проверке ограничительных мер

В правительстве Новосибирской области состоялось совещание под руководством заместителя губернатора Сергея Семки. Его участники подвели итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, которые проводят региональные органы исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией.

Отмечено, что жителям области рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Для входа на спортивные и культурные мероприятия при себе необходимо иметь QR-код, а также соблюдать масочный режим.

В правительстве напомнил, что в регионе сохраняются усиленные меры и проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения COVID-19. В частности, увеличено число проверок торговых центров, предприятий общественного питания, фитнес-клубов, концертных и спортивных площадок, кинотеатров.

Правительство Новосибирской области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, до 31 декабря. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов.

Справка "РГ"

С 28 октября по 2 ноября по линии минпромторга региона совместно с управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проверено более 800 объектов. По итогам рейдов составлено 22 административных протокола на физических лиц и предпринимателей. На транспорте проведено 12 рейдов, на 18 физических лиц и трех перевозчиков составлены административные протоколы за нарушения. Министерство ЖКХ и энергетики проверило 37 объектов торговли и три предприятия сферы услуг, минэкономразвития - 21 гостиницу, минкультуры организовало десять рейдов, минстрой - семь.