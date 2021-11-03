В Омске нашли легальный способ заработать на сертификатах о вакцинации

"Схожу за вас в магаз. Оплата - по договоренности". Такое предложение можно найти на "Авито-услугах".

Предприимчивые омичи решили использовать введение QR-кодов для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, спортзалов. И начали стали предлагать в сетях новую услугу тем, кто не прошел вакцинацию.

- Если у вас нет QR-кода, но срочно нужно куда-то сходить, приобрести, завезти… сделаю это за вас. Оплата зависит от количества требуемых действий и времени, - гласит одно из объявлений.

С введением ограничений появились и новые должности. Например, контролера QR-кода. Требования к кандидатам: внимательность, стрессоустойчивость, ответственность и наличие смартфона. Работа по сменному графику.

Тем временем юристы предупреждают пользователей сетей, что за незаконную передачу QR-кода всем участникам сделки грозит штраф в размере 5000 рублей. За кражу или подделку сертификата введена уголовная ответственность