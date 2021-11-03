В Омской области к дверям ковидной клиники подкинули младенца

В рабочем поселке Саргатское Омской области младенца подкинули к дверям больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Как передает РИА Новости, новорожденная девочка, завернутая в одеяло, была найдена в 6.40 утра по местному времени. Оставивший ребенка на пороге медучреждения позвонил в дверь и скрылся. Жизни младенца ничего не угрожает, он находится под присмотром медиков саргатской ЦРБ.

Известно, что девочка весит 3,3 килограмма, ее рост 53 сантиметра - ребенок доношенный и здоровый. Правоохранителям удалось установить личность матери младенца, 32-летней местной жительницы и сейчас с ней работают сотрудники полиции. С момента родов до того, как ребенок оказался под дверью клиники, прошло около 5 часов.