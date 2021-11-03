В Томской области нерабочие дни продлили до 15 ноября

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил, что период нерабочих дней в регионе продлевается до 15 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, на неделю дольше будут отдыхать и школьники.

- Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома, - отметил Сергей Жвачкин.

Тем предприятиям, которые вынуждены работать в эти дни, глава региона порекомендовал отправить на самоизоляцию или перевести на удаленный режим всех сотрудников старше 60 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания. Также губернатор призвал жителей Томской области использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Уже с 8 ноября в регионе вводится запрет на посещение кафе и ресторанов, а равно и других развлекательных заведений, учреждений культуры, спортцентров, организаций сферы услуг без документов о состоянии здоровья. Это может быть QR-код сертификата о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции в последние полгода или результаты ПЦР-тестирования, пройденного не далее чем за 72 часа до посещения того или иного заведения.

Администрация областного центра и другие муниципалитеты должны будут увеличить частоту работы общественного транспорта на линиях для того, чтобы избежать переполненных салонов. Усилен будет контроль за исполнением масочного режима и наполняемостью залов театров и кинотеатров.