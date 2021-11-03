Жительнице Красноярска дали 11 лет колонии за убийство 8 марта

Вступил в силу приговор, вынесенный жительнице Красноярска за убийство, совершенное в ночь на 8 марта. Суд приговорил горожанку к 11 годам лишения свободы, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что причиной убийства стал конфликт из-за ревности, разгоревшийся во время застолья между 39-летней краснояркой и ее 27-летним сожителем. Удар, который женщина нанесла ему ножом в грудь, оказался смертельным. Через несколько дней, 16 марта, горожанка попыталась скрыть следы преступления. Она спрятала части тела убитого в холодильник и заказала его перевозку на грузовом такси к гаражу, арендованному в другом районе Красноярска. В дороге грузчики задали женщине вопрос о содержимом холодильника, и она призналась в убийстве.

В Следственном комитете добавили, что суд удовлетворен гражданский иск родственников жертвы о взыскании компенсации морального вреда - 700 тысяч рублей.