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03.11.2021 15:00
Рубрика: Культура

Ироничный подход сделал куклы художницы из КБР популярными

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
Создание куклы требует от художника множества навыков. Мастеру одновременно нужно быть плотником, швеей, парикмахером, сапожником, модельером. А в последнее время к этому списку добавились фотограф, маркетолог и SMM-менеджер. Ведь в пандемию продавать свою продукцию оказалось сложнее - привычные выставки-ярмарки отменяются, и едва ли не единственным рынком сбыта стал интернет.
Свои работы Аккизова в основном продает через Instagram. Она выкладывает фотографии кукол и сразу указывает цену. Фото: Из архива Имары Аккизовой Свои работы Аккизова в основном продает через Instagram. Она выкладывает фотографии кукол и сразу указывает цену. Фото: Из архива Имары Аккизовой
Свои работы Аккизова в основном продает через Instagram. Она выкладывает фотографии кукол и сразу указывает цену. Фото: Из архива Имары Аккизовой

Мастер из Кабардино-Балкарии Имара Аккизова уже 10 лет делает куклы из разных материалов. Она родилась в Нальчике в семье известных на Кавказе художников - Якуба и Сияры Аккизовых. В ней сплелись корни двух народов - лезгин и балкарцев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Отец - балкарец - считался одним из лучших графиков на территории СССР. Мама - первая профессиональная художница среди лезгин. Их работы вдохновляют меня всю жизнь, - рассказала Аккизова.

Однако родители Имары не хотели, чтобы дочь посвятила себя творчеству, поэтому после школы она поступила на филологический факультет. Но очень быстро поняла, что выбрала не тот путь, и вернулась к своей мечте.

- Я начинала с книжной графики, отработала пять лет в Нальчике - в издательстве "Эльбрус". Была художественным редактором и художником, оформляла книги. Больше всего нравилось заниматься изданиями для детей. Даже сейчас параллельно со своим основным делом оформляю детский журнал, - рассказывает Имара.

Как вспоминает Аккизова, куклы она начала делать, когда заболела ее маленькая дочь. Пока ухаживала за ребенком, решила заняться чем-то новым. Затем модельер Мадина Саральп, специалист по национальным платьям, предложила ей изготовить несколько кукол для оформления выставочного пространства. Сначала Имара работала с керамикой, потом переключилась на другие материалы. В ход пошло все - текстиль, полимерная глина, валяная шерсть.

- Чем дальше, тем мне было интереснее, я начала изобретать новые модели, продумывать характеры. Это такой же творческий процесс, как и рисование. Только твоими красками становятся ткани, - продолжает Аккизова.

Все ее куклы обладают собственным характером. Именно это Имара считает их главным достоинством. Ангелочки, сказочные герои, коты, очаровательные курносые дамы и господа в национальных костюмах - у каждого запоминающийся образ. Причем если вначале это был чистый арт-проект, то постепенно ее изделия становились ближе к вкусам обычных людей. Шаг был осознанным - на таких кукол выше спрос.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Серьезные работы оказались непродаваемыми, - сетует мастер. - А художнику надо как-то жить, поэтому я начала искать баланс между полетом фантазии и потребительским спросом. Хотя иногда делаю куклы не для продажи. Но это, скорее, вызов самой себе - смогу ли создать то, что задумала.

В характер обычных кукол Имара, по ее словам, закладывает немного иронии и даже придурковатости. Именно тогда они получаются милыми, и их хочется задействовать в интерьере, так как они создают настроение. При этом Аккизова предпочитает не увлекаться национальными мотивами, считая, что главное в изделии - общий посыл, а не детальная точность.

Сейчас в республиках Северного Кавказа наблюдается настоящий бум на национальные сувениры, предметы обихода и костюмы. Спрос на работы художников, работающих в данном направлении, сильно вырос, но Аккизова не стремится идти по этому пути.

- Мне, например, очень интересно стилизовать костюмы. Я не делаю исторически достоверные наряды, миксую одежду так, чтобы проглядывались узнаваемые черты, но при этом костюм все же отражал современные тенденции, - отметила художница.

Свои работы Аккизова, в основном продает через Instagram. Она выкладывает в аккаунте фотографии кукол и сразу указывает цену, весьма умеренную. Как поясняет Имара, изделия в исторически выверенных нарядах стоят дорого как раз из-за вышивки и мелкой работы. Так что ее подход позволяет быть еще и более конкурентоспособной на довольно развитом рынке декоративно-прикладных изделий.

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Пока Имара не пользуется популярными сейчас у художников международными сайтами, где авторы выкладывают работы на обозрение пользователям со всего мира. По ее словам, просто не дошли руки, но в ближайшем будущем она хочет освоить и эти площадки.

- Ведь более сложные куклы чаще уезжают покупателям в другие регионы. Продажи сейчас, конечно, немного упали. Все-таки художественные работы - это не товары первой необходимости, - говорит художница.

Коронавирус очень сильно повлиял на деятельность мастеров декоративно-прикладного искусства. В Нальчике выставок у Аккизовой сейчас нет вовсе. До пандемии она отправляла свои работы еще и во Владикавказ на аналогичные мероприятия. Но сейчас смысла в них Имара не видит - ведь там уже невозможно плотно пообщаться с коллегами и покупателями.

- У меня есть мечта - создать арт-пространство для моих работ с визуальными и звуковыми эффектами, чтобы человек мог погрузиться в иной мир. Но подходящего зала пока нет. К тому же неизвестно, разрешат ли открыть зал в период пандемии. От этого, конечно, иногда опускаются руки, - заключила Имара Аккизова.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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