На Ставрополье обанкротившийся автозавод выставили на продажу

Новости

Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском 16:50
Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля 16:46
Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском 16:41
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине 16:35
На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек 16:32
СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском 16:30
Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске 16:30
Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда 16:12
Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено 16:10
На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров 16:06
В Брянской области выходные продлили еще на неделю 16:04
Разведчиков Восточного военного округа вооружат автоматами АК-12 16:01
Синоптики обещают в Москве снег с дождем 15:50
Спасатели обнаружили место падения Ан-12 под Иркутском 15:42
Путин и Лукашенко утвердят военную доктрину Союзного государства 15:37
Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Турции в 2022 году 15:36
Андрея Тарана сняли с поста министра обороны Украины 15:31
На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 находились 8 человек 15:30
Лукашенко подписал указ о производстве вакцины от COVID-19 15:30
Перед судом предстанет обвиняемый в разбое, скрывавшийся 25 лет 15:18
В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 15:57

На Ставрополье обанкротившийся автозавод выставили на продажу

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
Недавно на портале "Авито" появилось объявление о продаже завода "Ставрополь-Авто". Позже объявление сняли, однако в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края информацию о продаже корреспонденту "РГ" подтвердили. Почему же финал проекта, о котором в свое время власти говорили с большим удовольствием, оказался столь унылым?
Власти рассчитывают, что идущий ко дну автозавод спасут инвесторы. Фото: Владимир Аносов/РГ Власти рассчитывают, что идущий ко дну автозавод спасут инвесторы. Фото: Владимир Аносов/РГ
Власти рассчитывают, что идущий ко дну автозавод спасут инвесторы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Завод открылся в 2017 году, начали здесь со сборки двух модификаций DW Hower. Как тогда заявили в пресс-службе компании "Чайна Автомарка", DW Hower - российская, а не китайская марка, производство новинки решили наладить не в Черкесске, как было с Hover, а в городе Михайловске (расположен рядом со Ставрополем) на полностью роботизированном заводе.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

В конце 2018 года стало известно, что сборку автомобилей прекратили в связи с полным выполнением обязательств перед заказчиком. Вскоре после остановки производства на предприятии, которому на тот момент было чуть больше года, начались профилактические работы.

Тогда же в ряде СМИ появилась информация, что ситуация на михайловском заводе связана с закрытием черкесской автомобильной компании Derways. Однако в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи ее опровергли: "Приостановка производства на заводе "Ставрополь-Авто" не связана с трудностями головной компании в Черкесске. Завод работает по контрактам с разными производителями автомобилей. Обязательства перед первым заказчиком выполнены - собрано около 2,5 тысячи автомобилей марки Great Wall Hover. Руководство предприятия налаживает сотрудничество с другими мировыми автомобильными компаниями, чтобы заключить новые контракты и возобновить производство".

Корреспонденту "РГ" тогда удалось связаться с одним из бывших сотрудников предприятия. Он на условиях анонимности заявил, что в момент открытия предприятия проблем не было, производство отвечало самым высоким требованиям к автомобилестроению. По его мнению, к остановке линии привели ошибки руководства и неправильный выбор модели для первоначальной сборки.

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
В России запустят производство электромобилей трех брендов

"DW Hower - хорошая машина, двигатель и коробка передач на ней стояли японские. Качественным было и лакокрасочное покрытие - требования предъявлялись очень строгие. Но для старта предприятия модель оказалась неудачной. Машина плохо продавалась. Согласно расчетам, чтобы выйти на окупаемость, необходимо было продавать 300 автомобилей ежемесячно. Но фактически самым успешным оказался декабрь 2017 года, когда удалось реализовать около 270 машин. А следующий за ним январь 2018 года стал провальным - продали всего 70 авто, - пояснил бывший работник предприятия. - Завод пытались реанимировать и заключить соглашения на сборку малотоннажных грузовиков компаний Fiat и Iveco, но эти планы сорвались".

По данным регионального минпрома, представители крупных автомобильных компаний посещали "Ставрополь-Авто", чтобы оценить перспективы сотрудничества, однако нестабильная ситуация на авторынке и сложности в экономике не позволили дальше развивать производство. В 2020-м завод стал банкротом - Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск "Московского индустриального банка". Как выяснилось, предприятие задолжало кредитору почти 6,9 миллиарда рублей. Был назначен арбитражный управляющий. И вот стало известно, что завод хотят пустить с молотка.

"100-процентным залогодержателем совокупного имущества предприятия является ПАО "МИнБанк". Весь производственный комплекс автосборочного завода находится в продаже", - сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ нашел способ обуздать жадность дилеров

Информации о том, сколько на сегодняшний день стоит производство, нет. Аналитик "Финам" Алексей Коренев уверен, что рассчитать даже примерную сумму сделки практически невозможно из-за сложного финансового состояния предприятия:

- По сути, сейчас завод стоит столько, сколько стоят его основные фонды - земля, цеха, оборудование, транспорт.

Он отмечает, что банкротом могут заинтересоваться китайские инвесторы, если они захотят наладить на этой территории выпуск своих автомобилей:

- Таких примеров за последние два десятилетия мы видели немало. Так что, вероятнее всего, на площадку "Ставрополь-Авто" обратят внимание именно китайцы. Как показывает опыт, они оперативно скупают все, что пригодно для организации производства. Получится или нет - другой вопрос. Но на наш рынок они заходят крайне смело.

Тем временем в минпроме края заявили, что региональные власти также работают над тем, чтобы найти покупателя и восстановить производство. Более того, уже есть инвестор, который заинтересован в этом проекте, с ним ведутся переговоры. "Инвестор совместно с ПАО "МИнБанк" прорабатывает возможность открытия производства электромобилей на территории автосборочного завода "Ставрополь-Авто", - сообщили в ведомстве. О ком идет речь, в министерстве не уточнили. В "МИнБанке" комментарий на эту тему получить не удалось: сотрудники пресс-службы не ответили на звонки и письмо корреспондента "РГ".

Еще один возможный вариант развития событий - создание на площадке предприятия промпарка. Он также обсуждается. Такой опыт у региона, кстати, есть. В 2016 году на базе бывшего производства "Автоприцеп КамАЗ" (выпускал прицепы сельхозназначения) открыли Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер".

Проект разделили на три этапа, на каждом велись ремонтно-восстановительные работы в заводских корпусах. Источниками финансирования стали собственные средства управляющей компании "КИП Мастер" (более 450 миллионов рублей), федеральные субсидии, в том числе выделенные в рамках проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (694 миллиона), бюджет Ставропольского края (16 миллионов.). Всего в СКИП "Мастер" за пять лет вложили более 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ станет совладельцем крупнейшего в РФ производителя автокомпонентов

В итоге была проведена масштабная реконструкция производственных площадей главного корпуса, которая включала внутренние и наружные отделочные работы, восстановление грузоподъемных механизмов и железнодорожных путей для транспортировки грузов. Как заявили в минпроме края, затраты регионального бюджета уже многократно окупились. За пять лет в казну Ставрополья поступило 557,5 миллиона рублей в виде налоговых отчислений.

Если в 2016 году в парке работало 21 предприятие, то в 2020-м их количество увеличилось до 105. Развитая инфраструктура, наличие необходимых коммуникаций и низкая стоимость аренды позволяют компаниям экономить и заниматься развитием бизнеса с минимальными вложениями. В итоге в прошлом году совокупная выручка резидентов превысила 2,9 миллиарда рублей.

Тем временем

Имущество обанкротившегося карачаево-черкесского автозавода Derways продают за 1 миллиард 490 миллионов рублей. Напомним, решением республиканского Арбитражного суда от 12 февраля 2020 года Общество с ограниченной ответственностью "ДерВейс" признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 19 апреля 2021-го в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась публикация об определении начальной цены на имущественный комплекс АК "ДерВейс". В него вошли здания (кроме жилых), различное оборудование, машины, специализированная техника. Первого июля появилось сообщение о результатах торгов. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
Пушков: Россия не обязана признавать все рекомендации международных организаций
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей