На Ставрополье обанкротившийся автозавод выставили на продажу

Недавно на портале "Авито" появилось объявление о продаже завода "Ставрополь-Авто". Позже объявление сняли, однако в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края информацию о продаже корреспонденту "РГ" подтвердили. Почему же финал проекта, о котором в свое время власти говорили с большим удовольствием, оказался столь унылым?

Завод открылся в 2017 году, начали здесь со сборки двух модификаций DW Hower. Как тогда заявили в пресс-службе компании "Чайна Автомарка", DW Hower - российская, а не китайская марка, производство новинки решили наладить не в Черкесске, как было с Hover, а в городе Михайловске (расположен рядом со Ставрополем) на полностью роботизированном заводе.

В конце 2018 года стало известно, что сборку автомобилей прекратили в связи с полным выполнением обязательств перед заказчиком. Вскоре после остановки производства на предприятии, которому на тот момент было чуть больше года, начались профилактические работы.

Тогда же в ряде СМИ появилась информация, что ситуация на михайловском заводе связана с закрытием черкесской автомобильной компании Derways. Однако в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи ее опровергли: "Приостановка производства на заводе "Ставрополь-Авто" не связана с трудностями головной компании в Черкесске. Завод работает по контрактам с разными производителями автомобилей. Обязательства перед первым заказчиком выполнены - собрано около 2,5 тысячи автомобилей марки Great Wall Hover. Руководство предприятия налаживает сотрудничество с другими мировыми автомобильными компаниями, чтобы заключить новые контракты и возобновить производство".

Корреспонденту "РГ" тогда удалось связаться с одним из бывших сотрудников предприятия. Он на условиях анонимности заявил, что в момент открытия предприятия проблем не было, производство отвечало самым высоким требованиям к автомобилестроению. По его мнению, к остановке линии привели ошибки руководства и неправильный выбор модели для первоначальной сборки.

"DW Hower - хорошая машина, двигатель и коробка передач на ней стояли японские. Качественным было и лакокрасочное покрытие - требования предъявлялись очень строгие. Но для старта предприятия модель оказалась неудачной. Машина плохо продавалась. Согласно расчетам, чтобы выйти на окупаемость, необходимо было продавать 300 автомобилей ежемесячно. Но фактически самым успешным оказался декабрь 2017 года, когда удалось реализовать около 270 машин. А следующий за ним январь 2018 года стал провальным - продали всего 70 авто, - пояснил бывший работник предприятия. - Завод пытались реанимировать и заключить соглашения на сборку малотоннажных грузовиков компаний Fiat и Iveco, но эти планы сорвались".

По данным регионального минпрома, представители крупных автомобильных компаний посещали "Ставрополь-Авто", чтобы оценить перспективы сотрудничества, однако нестабильная ситуация на авторынке и сложности в экономике не позволили дальше развивать производство. В 2020-м завод стал банкротом - Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск "Московского индустриального банка". Как выяснилось, предприятие задолжало кредитору почти 6,9 миллиарда рублей. Был назначен арбитражный управляющий. И вот стало известно, что завод хотят пустить с молотка.

"100-процентным залогодержателем совокупного имущества предприятия является ПАО "МИнБанк". Весь производственный комплекс автосборочного завода находится в продаже", - сообщили в ведомстве.

Информации о том, сколько на сегодняшний день стоит производство, нет. Аналитик "Финам" Алексей Коренев уверен, что рассчитать даже примерную сумму сделки практически невозможно из-за сложного финансового состояния предприятия:

- По сути, сейчас завод стоит столько, сколько стоят его основные фонды - земля, цеха, оборудование, транспорт.

Он отмечает, что банкротом могут заинтересоваться китайские инвесторы, если они захотят наладить на этой территории выпуск своих автомобилей:

- Таких примеров за последние два десятилетия мы видели немало. Так что, вероятнее всего, на площадку "Ставрополь-Авто" обратят внимание именно китайцы. Как показывает опыт, они оперативно скупают все, что пригодно для организации производства. Получится или нет - другой вопрос. Но на наш рынок они заходят крайне смело.

Тем временем в минпроме края заявили, что региональные власти также работают над тем, чтобы найти покупателя и восстановить производство. Более того, уже есть инвестор, который заинтересован в этом проекте, с ним ведутся переговоры. "Инвестор совместно с ПАО "МИнБанк" прорабатывает возможность открытия производства электромобилей на территории автосборочного завода "Ставрополь-Авто", - сообщили в ведомстве. О ком идет речь, в министерстве не уточнили. В "МИнБанке" комментарий на эту тему получить не удалось: сотрудники пресс-службы не ответили на звонки и письмо корреспондента "РГ".

Еще один возможный вариант развития событий - создание на площадке предприятия промпарка. Он также обсуждается. Такой опыт у региона, кстати, есть. В 2016 году на базе бывшего производства "Автоприцеп КамАЗ" (выпускал прицепы сельхозназначения) открыли Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер".

Проект разделили на три этапа, на каждом велись ремонтно-восстановительные работы в заводских корпусах. Источниками финансирования стали собственные средства управляющей компании "КИП Мастер" (более 450 миллионов рублей), федеральные субсидии, в том числе выделенные в рамках проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (694 миллиона), бюджет Ставропольского края (16 миллионов.). Всего в СКИП "Мастер" за пять лет вложили более 1,3 миллиарда рублей.

В итоге была проведена масштабная реконструкция производственных площадей главного корпуса, которая включала внутренние и наружные отделочные работы, восстановление грузоподъемных механизмов и железнодорожных путей для транспортировки грузов. Как заявили в минпроме края, затраты регионального бюджета уже многократно окупились. За пять лет в казну Ставрополья поступило 557,5 миллиона рублей в виде налоговых отчислений.

Если в 2016 году в парке работало 21 предприятие, то в 2020-м их количество увеличилось до 105. Развитая инфраструктура, наличие необходимых коммуникаций и низкая стоимость аренды позволяют компаниям экономить и заниматься развитием бизнеса с минимальными вложениями. В итоге в прошлом году совокупная выручка резидентов превысила 2,9 миллиарда рублей.

Тем временем

Имущество обанкротившегося карачаево-черкесского автозавода Derways продают за 1 миллиард 490 миллионов рублей. Напомним, решением республиканского Арбитражного суда от 12 февраля 2020 года Общество с ограниченной ответственностью "ДерВейс" признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 19 апреля 2021-го в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась публикация об определении начальной цены на имущественный комплекс АК "ДерВейс". В него вошли здания (кроме жилых), различное оборудование, машины, специализированная техника. Первого июля появилось сообщение о результатах торгов. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.