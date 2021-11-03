На Ставрополье школы перейдут на дистанционное обучение

Школьники в Ставропольском крае будут учиться в дистанционном формате с восьмого по 15 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил сегодня на своей странице в Instagram.

"Мы определились, что новая учебная четверть начнется в дистанционном режиме. По крайней мере, в первую неделю - с восьмого по 15 ноября. Дальше посмотрим", - написал глава края.

Кроме школ на дистанционное обучение перейдут также учреждения среднего профобразования и высшего образования. Детсады в то же время продолжат работать в обычном формате.

При этом Владимиров заявил, что решение о продлении в Ставропольском крае нерабочих дней пока не принято.

"Делать это будем, опираясь на цифры и факты, характеризующие динамику распространения болезни", - уточнил губернатор.

На заседании краевого координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Владимир Владимиров сообщил, что ситуация в регионе остается напряженной. При этом, по мнению губернатора, нерабочие дни с первого по седьмое ноября имеют положительный эффект.

За все время пандемии в Ставропольском крае подтвердились 99,1 тысячи случаев заражения ковидом. Из них 466 были выявлены. Умерли 4130 человек. Занято более 90 процентов коек для коронавирусных больных.