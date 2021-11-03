На Ставрополье улучшили статистику по МСП за счет самозанятых

В регионе за год почти на четверть увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса. Такие данные привело министерство экономического развития края. Однако не все эксперты согласны с методом подсчета.

По данным ведомства, сейчас на Ставрополье 139 тысяч МСП. "Рост обусловлен увеличением числа зарегистрированных самозанятых граждан, чей юридический статус создает дополнительные возможности для ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что сохранению уровня деловой активности в крае способствовал комплекс мер господдержки - во время пандемии весной 2020 года. В том числе предоставление бизнесу 1,8 миллиарда рублей в виде прямой финансовой помощи позволило малым предприятиям сохранить штаты и выдавать сотрудникам заработную плату. В 2021-м на поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы из федерального и краевого бюджетов планируют потратить 273 миллиона.

Между тем, согласно данным управления федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, в регионе на октябрь 2021 года числилось 93 600 представителей малого и среднего бизнеса. Годом ранее было на 3389 больше. Расхождения с данными регионального минэка возникли из-за того, что ФНС не считает самозанятых представителями МСП.

Как отмечают эксперты, многие самозанятые не ведут никакой предпринимательской деятельности и не платят в бюджет налоги. В отличие от МСП, которые вне зависимости от того, функционируют они или нет, все равно ежегодно перечисляют в казну минимальную сумму, пока не ликвидируются.

В минэкономразвития считают, что сохранению деловой активности в крае способствовал комплекс мер господдержки весной 2020 года

- Чтобы быть корректным при обсуждении данной темы, нужно знать, сколько налогов заплатили в прошлом году самозанятые, а главное, какое количество из них вообще платило, а какое никак себя не проявило. Поэтому налоговая служба и не причисляет самозанятых к МСП, - поясняет директор АНО "Центр защиты бизнеса Ставропольского края" Сергей Владимиров.

Он добавил, что некоторые представители бизнеса из-за сложной экономической ситуации в последние годы закрыли ИП, ликвидировали юрлица и перешли в разряд самозанятых. Это позволило им уйти от обязательных отчислений в бюджет.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин отмечает, что вопрос о том, считать или нет самозанятость малым бизнесом, - спорный. С позиции минэкономразвития граждане, у которых есть свое дело, экономически активны. Следовательно, они занимаются бизнесом.

- В любом случае такой рост числа самозанятых -положительный момент. Государство предложило им способ легализовать свою деятельность, и он оказался востребованным. Многие граждане вышли из теневого сектора. Да, некоторые представители малого и микробизнеса перешли в самозанятые. Это не совсем законно, - сообщил Кузьмин. - Но, повторюсь, такой бурный рост популярности нового налогового режима вселяет оптимизм. •

Мнение

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- Малый бизнес принял на себя основной удар в период пандемии. Используя краевые и федеральные средства, мы сохранили для ставропольской экономики 38 тысяч фирм и организаций. Но это не означает, что все проблемы в сфере предпринимательства решены. Работу надо последовательно продолжать как на отраслевом, так и на территориальном уровне.

Кстати

С 2017 по 2021 год Гарантийный фонд Ставропольского края предоставил поручительства по кредитам почти на 5,5 миллиарда рублей, что позволило бизнесу получить в банках более 11,6 миллиарда рублей. В свою очередь краевой Фонд микрофинансирования за пять лет выдал ставропольским предпринимателям 2208 микрозаймов на сумму свыше 3,2 миллиарда.

В числе эффективных региональных мер поддержки малого бизнеса также ежегодное предоставление адресных субсидий на возмещение части затрат компаниям. С 2017 года их выдано на 439 миллионов рублей. Это дало возможность создать около 1000 рабочих мест.