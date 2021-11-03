Жителя Ставрополья задержали за изнасилование и убийство 17-летней девушки

Новости

При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек 17:26
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года 17:26
Обвиняемый в убийстве полковника МВД арестован в Москве 17:12
Путин: Современное вооружение обеспечило высокий уровень безопасности РФ 17:09
Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины 17:08
В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок 17:06
Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском 16:50
Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля 16:46
Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском 16:41
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине 16:35
На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек 16:32
СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском 16:30
Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске 16:30
Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда 16:12
Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено 16:10
На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров 16:06
В Брянской области выходные продлили еще на неделю 16:04
Разведчиков Восточного военного округа вооружат автоматами АК-12 16:01
Синоптики обещают в Москве снег с дождем 15:50
Спасатели обнаружили место падения Ан-12 под Иркутском 15:42
Путин и Лукашенко утвердят военную доктрину Союзного государства 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

Жителя Ставрополья задержали за изнасилование и убийство 17-летней девушки

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело об изнасиловании и жестокой расправе над 17-летней девушкой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, убийца забил несовершеннолетнюю граблями, а потом задушил. В преступлении заподозрили 21-летнего парня, который отдыхал с ней в одной компании.

В Туве убили двух малолетних девочек

- Вечером 29 октября текущего года компания молодых людей собралась у одного из товарищей в хуторе Раздольный. Под утро подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отвел 17-летнею знакомую в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь, - говорится в сообщении следственного ведомства.

После изнасилования, по версии следствия, молодой человек решил скрыть следы преступления. Он побоялся, что девушка все расскажет полиции и решил от нее избавиться. Парень отвел свою жертву к пруду и нанес ей десяток ударов граблями. После этого он принялся душить потерпевшую. Тело девушки нашли спрятанным в камышах и присыпанным листвой.

Против подозреваемого возбудили сразу три уголовных дела - за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Сам подозреваемый задержан на время следствия и находится в СИЗО. Криминалисты уже осмотрели место преступления и изъяли имеющиеся улики.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ