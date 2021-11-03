Жителя Ставрополья задержали за изнасилование и убийство 17-летней девушки

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело об изнасиловании и жестокой расправе над 17-летней девушкой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, убийца забил несовершеннолетнюю граблями, а потом задушил. В преступлении заподозрили 21-летнего парня, который отдыхал с ней в одной компании.

- Вечером 29 октября текущего года компания молодых людей собралась у одного из товарищей в хуторе Раздольный. Под утро подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отвел 17-летнею знакомую в заброшенный дом, где против ее воли вступил с ней в половую связь, - говорится в сообщении следственного ведомства.

После изнасилования, по версии следствия, молодой человек решил скрыть следы преступления. Он побоялся, что девушка все расскажет полиции и решил от нее избавиться. Парень отвел свою жертву к пруду и нанес ей десяток ударов граблями. После этого он принялся душить потерпевшую. Тело девушки нашли спрятанным в камышах и присыпанным листвой.

Против подозреваемого возбудили сразу три уголовных дела - за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Сам подозреваемый задержан на время следствия и находится в СИЗО. Криминалисты уже осмотрели место преступления и изъяли имеющиеся улики.