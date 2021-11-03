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03.11.2021 16:18

Ставрополье лишили средств на поддержку производства сои и рапса

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
В мае правительство РФ направило на поддержку производителей масличных культур 3,42 миллиарда рублей, которые распределили между 40 регионами страны. Ставропольский край должен был получить почти 52 миллиона. Но позже условия предоставления субсидий изменили. В итоге новые требования лишили регион средств. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в минсельхозе края.

- Теперь субсидия выплачивается на тонну прироста урожая. В связи с тем, что в этом году на Ставрополье много рапса погибло, прироста у нас нет, - пояснила начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В прошлом году региону выделили 47 миллионов рублей. Тогда производителям выплачивали субсидии за каждую реализованную тонну масличных культур. В краевом минсельхозе отмечают, что рапс и соя - культуры высокомаржинальные. Тонну рапса можно продать за 50 тысяч рублей, соя торгуется примерно по 40 тысяч. Для сравнения: тонна пшеницы стоит около 16-18 тысяч.

Но деньги далеко не легкие. Соя и рапс - растения капризные и требовательные, поэтому аграрии относятся к ним с опаской и не спешат выделять для них пашню. В регионе посевная площадь под ними постоянно под вопросом. Сою сеют на 10-20 тысячах гектаров, рапс - на 60-80 тысячах. Многие аграрии ориентируются на погодные условия.

В этом году рапсом засеяли 63 тысячи гектаров, растения сохранились на 23 тысячах. Именно поэтому не удалось получить поддержку правительства РФ.

- В 2019 году мы решили попробовать посеять рапс, но он даже не взошел. В 2020-м отказались от него, потому что не было влаги, - рассказал руководитель производства компании "Битл" Алексей Еремин.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Зато в этом году, отмечает аграрий, предприятиям в Новоалександровском округе повезло - рапс взошел отлично. Условия для него этой осенью сложились идеальные. Даже приходилось специальными средствами притормаживать рост растений, чтобы они не переросли. У этой культуры есть еще один плюс.

- Она помогает восстанавливать почву. Это работа на будущее. Земля после рапса - богатая полезными элементами и "отдохнувшая", - добавил Еремин.

По мнению специалиста, подспорьем для аграриев станет мелиоративная система, только качество воды должно быть соответствующим. Это помогло бы частично компенсировать последствия капризов природы. Сейчас же ждать взрывного роста популярности рапса и сои у ставропольских аграриев не стоит.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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