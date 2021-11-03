В Дагестане города предложили окружить лесопарковыми зонами

Депутат дагестанского парламента Осман Булатов инициировал законопроект о защите зеленых зон и предложил запретить всякое строительство в парках и скверах. Но насколько это реально, когда застройщики все чаще отвоевывают городские кварталы и парки?

Как рассказал Булатов, особенно остро ощущается нехватка зеленых насаждений в Махачкале. Поэтому здесь необходимы лесопарковые зоны, это улучшит экологическую ситуацию.

- Надо законодательно закрепить создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Махачкалы и других городов, а также провести кадастровый учет прилегающих к городам зеленых угодий, на них должно быть запрещено любое строительство, - считает парламентарий.

Правовые условия для этого имеются. В 2016 году по инициативе Общероссийского народного фронта президент России подписал закон "О зеленом щите". Согласно принятым поправкам, вокруг крупных городов должны появиться лесопарковые зеленые пояса. Их создание - компетенция властей регионов. В Дагестане подобного законопроекта пока нет.

Это развязывает руки застройщикам, которые пытаются захватить любой участок земли в Махачкале. В ход идут поддельные разрешающие документы. Как рассказали в прокуратуре Дагестана, одна из проверок выявила, что с 2000 по 2018 год должностные лица администрации Махачкалы, управления Росреестра по региону и других структур на основании подложных документов незаконно оформляли права на находящиеся в государственной и муниципальной собственности земельные участки.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества и участие в нем" и "Мошенничество".

"Организована работа по аресту похищенного имущества и возврату его в государственную и муниципальную собственность. Принятыми мерами в муниципальную собственность возвращено два земельных участка общей площадью более 60 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 68 миллионов рублей, расположенные в Махачкале", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Все знают проспект Шамиля, самый длинный в столице Дагестана, некогда красивый и благоустроенный. В последние годы его тротуары после застройки магазинами и АЗС превратились в коммерческий комплекс.

На некоторых участках пешеходной зоны еще остались зеленые аллеи, но и на них положили глаз предприимчивые застройщики.

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на части территории одного из таких скверов мэрия провела благоустройство, там были посажены деревья, появилась детская площадка. Но радость оказалась преждевременной. В один несчастный день вдруг появилась тяжелая техника и рабочие начали демонтировать тротуарную плитку.

Общественники стали выяснять, в чем дело. Из ответа мэрии Махачкалы выяснилось, что земельный участок площадью 200 квадратных метров посреди аллеи был по документам приобретен некоей женщиной более десяти лет назад для строительства делового центра.

Все это время собственник молчал, и теперь вдруг решил напомнить о своих правах. Горожанке не понравилось, что власти благоустраивают территорию, находящуюся в ее собственности, и подала иск в суд.

"Частная собственность полностью освобождена во исполнение решения Советского районного суда Махачкалы. Работы были произведены силами городских служб", - прокомментировали ситуацию в городской администрации.

В мэрии при этом заверили, что срок давности предыдущего разрешения на строительство делового центра истек, а новое выдано не будет.

Общественники стараются отстоять парки и скверы. Несколько лет назад власти пытались построить в крупнейшем махачкалинском парке имени Ленинского Комсомола музейный комплекс. Для строительства выделили участок в зеленой зоне, где росли вековые деревья. Активисты движения "Город наш" организовали круглосуточное дежурство, обратились во все надзорные органы и в результате победили. Стройку перенесли в другое место.

Неравнодушные махачкалинцы пытаются защитить еще одну зеленую зону - Эльтавский лес на окраине города. Тут уже появились застройщики, якобы имеющие разрешение. Проверкой документов занялись правоохранители.

Как рассказал мэр, за последние три года администрации удалось отсудить три с половиной гектара леса, еще десять гектаров юристы мэрии отстаивают в судебных инстанциях.

По словам градоначальника Салмана Дадаева, Эльтавскому лесу придан статус особо охраняемой территории местного значения, и теперь мэрия намерена обустроить здесь комфортную лесопарковую зону. Недавно мэр Махачкалы с коллегами пригласил на прогулку в Эльтавский лес приехавшего в Дагестан финского архитектора Маркку Ланга.

Концепция благоустройства будет обсуждаться с общественностью. Власти призвали горожан в своих комментариях в соцсетях мэрии написать, каким они видят благоустройство Эльтавского леса и что важно учесть при разработке проекта.