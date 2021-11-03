В Дагестане мусорщик засыпал реку токсичными медицинскими отходами

В Дагестане 29-летний мужчина сбросил в реку Аварское койсу у села Могох большое количество опасных медицинских отходов - использованных шприцов, капельниц и другого утильсырья.

Свалку медицинского мусора обнаружили жители Гергебильского района и сообщили об этом в полицию. Сотрудникам МВД не составило труда найти виновника ЧП.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, местный житель, имея специальный автомобиль, заключил контракт на отгрузку медицинских отходов к месту утилизации в Махачкале, но по дороге по дороге надумал перевезти личные вещи, и чтобы два раза не ездить высыпал токсичный груз в реку.

По словам мужчины, он не знал, что это может быть опасно для здоровья жителей республики. Однако объяснения не удовлетворили полицейских, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.