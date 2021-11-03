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03.11.2021 16:05

В Дагестане наладили переработку шерсти

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
На махачкалинской шерстеперерабатывающей фабрике запустили линию для производства топса. Таким образом регион из поставщика сырья превратился в поставщика продукции, которая ценится на рынке гораздо выше.

В хозяйствах Дагестана содержится около пяти миллионов овец - пятая часть поголовья в стране. Но основную прибыль местные животноводы получают благодаря производству баранины. Доходы от шерсти до недавнего времени были несравнимо ниже.

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Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов, ежегодно в республике получают чуть более 14 тысяч тонн шерсти. Около десяти тысяч тонн - тонкорунная и полутонкорунная. И до недавнего времени местные производители отправляли сырье в немытом виде в другие регионы страны для переработки.

- Открытие собственного производства решает много проблем. Овцеводам не придется возить сырье далеко за пределы республики, таким образом, снижаются дорожные и другие, связанные с логистикой, расходы. Топс очень востребован, его покупают не только отечественные предприятия легкой промышленности, но и зарубежные компании, - пояснил Шайхгасанов.

Топс - тщательно вычесанная специальными машинами шерсть, в которой все волокна вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Его используют для изготовления пряжи, ниток, одежды.

Сырья для производства в республике, по словам заместителя министра, достаточно. На топс идет шерсть овец дагестанской горной породы, составляющих около 70 процентов поголовья в регионе. Из 100 килограммов сырья получают около 85 килограммов топса. На фабрике планируют в год выпускать его около тысячи тонн. Однако предприниматели уже задумались о том, чтобы увеличить мощности и нарастить производство до трех тысяч тонн.

Директор фабрики Убайдулла Гасанбеков рассказал, что цех открыт на базе заброшенного предприятия по переработке шерсти. Его построили в конце 1990-х годов, но на полную мощность оно так и не заработало. Благодаря частным инвесторам удалось закупить современное оборудование, и процесс пошел.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Шерсть покупают не только в Дагестане, но и в соседних регионах - в Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской области. Средняя закупочная цена - около 100 рублей за килограмм. Гасанбеков настроен оптимистически: заказы на топс растут с каждым днем.

- Планируем открыть красильный цех, хотим выпускать нитки, шить матрацы, подушки, одеяла. Ведем переговоры с военными, готовы выполнять заказы на пошив обмундирования, - добавил директор.

По его словам, расширение производства позволит решить, помимо прочего, социальные проблемы. Сейчас на фабрике работает около 100 человек, в перспективе трудоустроят более 300.

Чтобы стимулировать овцеводов сдавать сырье, минсельхозпрод Дагестана предоставляет им господдержку. Сельхозпроизводителям возмещают часть затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти - за килограмм выплачивают больше 40 рублей.

- Сегодня государство заинтересовано в росте производства шерсти. И учитывая, что в Дагестане получают около четверти российского сырья, строительство перерабатывающих производств очень актуально, - заключил Эмин Шайхгасанов.

Кстати

В 2020 году в хозяйствах России произвели 51,7 тысячи тонн шерсти, в том числе тонкой и полутонкой - 17,9 тысячи тонн. Экспорт российского сырья составил около 3,2 тысячи тонн, в том числе 2,4 тысячи тонн - высокого качества. Основные рынки сбыта - Беларусь, Китай, Индия, Уругвай, Болгария и Германия. Сейчас минсельхоз РФ занимается созданием специальных центров, где будут формировать однородные партии шерсти и хранить образцы для получения протоколов испытаний (сертификатов).

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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