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03.11.2021 13:44
Рубрика: Общество

Почему в Дагестане обеспечение квартирами сирот растянулось на годы

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Неделя - Юг России № 251(8602)
Программа обеспечения жильем детей-сирот в Дагестане может затянуться на неопределенный срок. До сих пор не заключено ни одного контракта в восьми муниципалитетах. А в Каспийске сирота пожаловался, что в мэрии его попросили самостоятельно найти подходящее по стандартам жилье.

В региональном отделении ОНФ рассказали "РГ", что к ним поступило обращение Бабахана Баганова, который стоит в очереди на жилье для детей-сирот. Когда он в очередной раз обратился в мэрию, ему ответили, что ускорить решение проблемы можно.

Фото: Архив Оксаны Морковиной
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"Для этого он сам в течение двух месяцев должен найти квартиру, отвечающую нормам по площади - 33 квадратных метра и цене - до 1,58 миллиона рублей. Тогда квартиру ему приобретут, иначе его очередь откатится назад. Непонятно, почему чиновники свою ответственность перекладывают на других", - сказали в ОНФ и сообщили, что сотрудники организации по этому поводу сейчас проводят проверку.

"РГ" обратилась за комментариями в администрацию Каспийска. Здесь подтвердили, что Баганов, согласно списку очередников, подлежит обеспечению жилым помещением в 2021 году.

"Администрация Каспийска продолжает подбор жилого помещения для последующей передачи по договору найма Баганову.

В беседе с главным специалистом органа опеки и попечительства администрации Каспийска Баганов уточнил, может ли сам принимать участие в поиске жилого помещения. На что ему был дан ответ, что при желании он может вносить свои предложения. Заявление о том, что Баганов пропустит свою очередь в случае отсутствия жилого помещения, соответствующего требованиям, является недостоверной информацией. Перед мэрией стоит задача до 31 декабря этого года обеспечить жилыми помещениями лиц данной категории, в том числе и Баганова", - пояснили в городской администрации.

В Дагестане за последние три года жильем обеспечено более 900 сирот. Несмотря на это, сейчас в республике общее количество детей, имеющих право на получение жилья от государства, составляет около трех тысяч.

В 2021 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 450 миллионов рублей, из федерального в виде субсидий - 139 миллионов.

С учетом предусмотренных средств и стоимости одного квадратного метра жилья в этом году планируется обеспечить квартирами 488 человек.

Но как власти справятся с поставленной задачей, пока непонятно. На правительственном совещании, где обсуждали этот вопрос, было отмечено, что на начало октября заключен 201 муниципальный контракт. Причем в Махачкале и еще в семи муниципалитетах не заключено ни одного договора.

Фото: iStock
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Иногда чиновники стремятся погреть руки на жилищных проблемах сирот. В этом году в отношении сотрудников администрации города Избербаш было заведено уголовное дело о халатности.

По данным следствия, в 2020 году администрации города на жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 16 миллионов рублей.

Между муниципальным образованием и руководителем строительной организации были заключены муниципальные контракты на приобретение 15 квартир с их передачей до 19 декабря 2020 года. Однако в установленный срок строительство многоквартирного дома не было завершено, в связи с чем муниципальные контракты расторгли, деньги вернулись в бюджет, а сироты остались ни с чем.

Как сообщили в СК республики, уголовное дело в отношении заместителя главы города Избербаш вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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