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03.11.2021 16:19

В Дагестане появится единый информационный расчетный центр

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 250(8601)
В Дагестане разработана программа обеспечения устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Она предусматривает создание единого оператора в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения республики.
В Дагестане единые платежные документы уже появились в Каспийске и Дербенте, и платежи здесь значительно выросли. Фото: Владимир Аносов/РГ В Дагестане единые платежные документы уже появились в Каспийске и Дербенте, и платежи здесь значительно выросли. Фото: Владимир Аносов/РГ
В Дагестане единые платежные документы уже появились в Каспийске и Дербенте, и платежи здесь значительно выросли. Фото: Владимир Аносов/РГ

Документ после всех согласований и утверждений на местном уровне будет направлен в минэкономразвития России. Именно это ведомство разработало для субъектов РФ типовой проект таких территориальных программ, а также рекомендации, как их формировать.

Фото: РИА Новости
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Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов сказал, что республиканская программа будет утверждена в ближайшее время. Она предусматривает помимо создания единого оператора еще и открытие единого информационного расчетного центра Дагестана с муниципальными филиалами. Таким образом в регионе хотят повысить собираемость с населения платежей за услуги ЖКХ, долги по которым в республике превышают 24 миллиарда рублей

"Планируемая организационно-правовая форма единого оператора - государственное унитарное предприятие. Оно позволит повысить эффективность управления в сфере водоснабжения и водоотведения путем консолидации муниципальных активов на республиканском уровне, обеспечит контроль над расходованием средств, полученных от сбора платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, увеличит финансирование модернизации объектов", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ РД.

Как отметили в ведомстве, ситуация с оплатой населением услуг ЖКХ плачевная. За газ дагестанцы должны 14,5 миллиарда, за воду - 1,2 миллиарда, за тепло - 910 миллионов рублей.

Концепция внедрения единого платежного документа уже утверждена. Создан стандарт оплаты жилищно-коммунальных услуг, проработана интеграция единой квитанции в систему ГИС ЖКХ, которая позволяет вносить плату с помощью QR-кода банковской картой. В республике в двух городах - Каспийске и Дербенте - уже используют такой платежный документ, эти муниципалитеты стали пилотными. В администрациях городов утверждают, что платежи с тех пор значительно выросли.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Данную инициативу поддерживают и в Госжилинспекции республики. "Более половины обращений, поступающих в жилищную инспекцию, связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас каждый поставщик ЖКУ сам формирует квитанции. При этом практически вся первичная информация этих организаций, на основе которой начисляются платежи жителям, крайне противоречива и часто приводит к неправильным расчетам", - пояснили в Госжилинспекции.

В ведомстве призвали граждан до внедрения единого платежного документа рассчитываться через сервис-услугу "Оплата ЖКХ". Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах, указать лицевые счета в "Личном кабинете"и внести показания приборов учета. Следить за квитанциями и своевременно их оплачивать поможет сервис dom.gosuslugi.ru. Как отметили в жилинспекции, таким образом рассчитываются за ЖКУ уже более 30 тысяч абонентов.

Жители республики также поддерживают внедрение единого платежного документа.

- Недавно я оплатила свет, техобслуживание и вывоз мусора. Чтобы рассчитаться за воду и тепло, надо идти в другой пункт приема платежей. Это очень неудобно, приходится отпрашиваться с работы. Пробовала платить через интернет, но часто деньги не доходили до адресата, приходилось потом разбираться, где они. Думаю, если будет возможность оплатить все услуги ЖКХ, не выходя из дома, собираемость повысится, - считает махачкалинка Амина Амирова.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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В Дагестане также скопилась огромная задолженность за электричество. Как сообщили в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ"), общий долг всех потребителей уже превышает 15 миллиардов рублей: на физлица приходится 7,19 миллиарда, на юрлица - 8,12 миллиарда. Рост неплатежей с начала 2021 года составил 1,7 миллиарда.

"Мы проводим активную информационно-разъяснительную работу с нашими потребителями в социальных сетях и адресно. Гражданам постоянно напоминают о важности платежной дисциплины. Ведь своевременные и внесенные в полном объеме платежи - основной фактор развития энергосистемы республики, - сообщили в "Дагэнерго". - Однако в некоторых случаях сотрудникам филиала приходится прибегать к более жестким мерам - вести претензионно-исковую работу (обращаться в суды) или подавать заявки на ограничение электроснабжения. Считаем, что в решении этой проблемы может помочь более активная информационная работа с населением".

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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