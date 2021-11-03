В Дагестане туристов угостят лепешками с тыквой

А вы знали, что Дагестан является одним из лидеров по выращиванию тыквы в России? Ежегодно в республике ее производят около 70 тысяч тонн.

В республике даже прошел фестиваль тыквы, где победила рекордсменка весом четверть тонны. Популярны разные блюда из тыквы, но лидерство среди них принадлежит, конечно, чуду.

Чуду - это лепешки из теста с разной начинкой, куда иногда добавляют чабрец, мяту, тмин или тертые орехи. Рецептов чуду в республике множество, буквально в каждом селе их готовят по-своему. Они бывают с мясом, зеленью, творогом, картошкой, курицей, тыквой.

Особым изыском считаются многослойные чуду, фактически превращающиеся в пироги. К примеру, у лезгин (это одна из народностей Дагестана) готовят цкан. Рубленое мясо смешивают с плоско нарезанным картофелем, жареным луком, грецким орехом и горными травами.

Чуду готовят на сухой сковороде и в горячем виде смазывают сливочным маслом. Для приготовления, кроме тыквы, нужны мука, репчатый лук и сливочное масло. Некоторые хозяйки добавляют орехи или тмин.

Рецепт

Чуду с тыквой

Тыкву натереть на крупной терке, добавить немного соли. Из муки, воды и соли замесить крутое тесто, скатать его и порезать на равные части. Каждая часть раскатывается кругом, на одну половину которого выкладывается начинка. Второй половинкой начинку нужно накрыть и края плотно соединить. Хорошо разогреть сухую сковороду и жарить на ней чуду до румяной корочки с обеих сторон. Горячее блюдо сразу смазать сливочным маслом.

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