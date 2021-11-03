Бюджет Архангельской области вырос на шесть миллиардов рублей

Собственные доходы бюджета Архангельской области в 2021 году увеличены почти на 6,5 миллиарда рублей. Рост обеспечен за счет поступления налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Сегодня с депутатами Архангельского областного собрания распределили, на какие цели будут направлены эти средства. В первую очередь поддержим учреждения здравоохранения. Часть средств будет направлена на регулирование тарифов ЖКХ и тарифов на пассажирские перевозки", - рассказал Александр Цыбульский.

По его словам, допфинансирование в результате корректировки бюджета будет направлено также на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, закупки сельхозтехники. В списке также ремонт учреждений образования и культуры, решение проблем обманутых дольщиков, погашение госдолга региона.

Как рассказала региональный министр финансов Елена Усачева, увеличение доходов бюджета Поморья стало возможным благодаря оживлению мировой и, соответственно, региональной экономики, ставшему наиболее заметным, по ее словам, в третьем квартале 2021 года.

Из чего складываются дополнительные миллиарды? Основные источники - 5,3 миллиарда рублей - от налога на прибыль, а также 583 миллиона, которые вольются в бюджет Поморья за счет налога на добычу полезных ископаемых.

Для снижения уровня государственного долга Архангельской области и сокращения коммерческих кредитов правительство предлагает направить значительную часть этих средств - 2,8 миллиарда рублей, еще около полутора миллиардов - на государственное регулирование тарифов ЖКХ.

Вместе с тем острее всего дефицит средств ощущается сегодня в сфере здравоохранения, работающего в эти дни с небывалым напряжением. На поддержку медицины дополнительно направлен один миллиард 245 миллионов рублей. Часть из них пойдет на обеспечение заработной платы медицинских работников, которую необходимо поддерживать на уровне, установленном майскими указами президента РФ, а также на предоставление выплат специалистам, оказывающим помощь больным COVID-19.

Но главное событие предпраздничной недели - впервые в истории регионального здравоохранения будет целенаправленно увеличена заработная плата врачам, фельдшерам и медсестрам, работающим в архангельской глубинке. На ежемесячные денежные выплаты медикам, практикующим на удаленных и труднодоступных территориях, из региональной казны направят 45 миллионов рублей. Величина выплат зависит от должности: по 10 тысяч рублей будут получать врачи и фельдшеры, по пять тысяч - медсестры.

Напомним, что минувшим летом губернатор Александр Цыбульский поручил правительству региона проработать систему поддержки сельских медиков:

- Мы с вами ищем проблему там, где, как нам кажется, она есть, а именно - в отсутствии служебного жилья, необходимых условий, количестве пациентов. Это, несомненно, тоже присутствует, но я думаю, что основная проблема в том, что в сельских населенных пунктах неконкурентно низкая зарплата. Там, где, казалось бы, медики должны, наоборот, получать повышенные оклады, они получают меньше, чем наши врачи в городах. Поэтому я прошу в ближайшее время сформулировать предложения, как мы по этому пути будем двигаться, - сказал глава региона.

На прошедшей сессии областного парламента депутаты поддержали инициативу главы Поморья - сегодня в правительстве Архангельской области устанавливают порядок предоставления новой выплаты:

- Она полагается медицинским работникам, которые трудятся в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, ФАПах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях, в том числе на тех, где есть переправы через водные преграды. Мы надеемся, что выплаты станут хорошим подспорьем для наших медиков, - отметил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Напомним также, что в первом полугодии 2021 года утверждена новая региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. По словам заместителя председателя правительства Поморья Олеси Старжинской, новая редакция рассчитана на приоритетные векторы развития здравоохранения области - повышение финансовой устойчивости медицинских организаций, восполнение критического дефицита кадров и обновление материально-технической базы.

Именно поэтому дополнительные средства - 88 миллионов рублей - планируется выделить для приобретения современного оборудования, необходимого медучреждениям, а также 50 миллионов - для оснащения нового здания Виноградовской ЦРБ. На то, чтобы закупить льготникам лекарства, дополнительно направлено 150 миллионов рублей, а для амбулаторной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования - 586 миллионов.

Тем временем

В статье дополнительных расходов бюджета 2021 года есть средства на образование. Более 200 миллионов рублей предполагается добавить на мероприятия по строительству, в том числе на покрытие понесенных расходов на строительство школ в Архангельске, в вилегодском селе Ильинско-Подомское, в шенкурском селе Ровдино и коношском Ерцеве, будет также профинансировано строительство детских садов - в областном центре, Северодвинске и Онежском районе.

Кроме того, дополнительные 240 миллионов рублей предложено выделить для государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, строительство расположенного на автодороге Шангалы - Кизема мостового перехода через реку Устья. Средства из новых доходов бюджета текущего года будут направлены также на реконструкцию Новодвинского культурного центра, молодежного центра в Котласе, капитальный ремонт большого актового зала Архангельского колледжа культуры и искусства.