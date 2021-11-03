Дмитрий Зылев представил в Вене инвестпотенциал АЦБК

В Вене 22 октября состоялось 13-е заседание Российско-Австрийского делового совета под председательством вице-президента Федеральной палаты экономики Австрии Рихарда Шенца, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского и председателя Австрийско-Российского делового совета Хельмута Листа.

Четыре региона России представили на этом мероприятии свой инвестиционный потенциал. От Архангельской области выступил генеральный директор АО "Архангельский ЦБК" Дмитрий Зылев.

- В настоящее время наша компания является лучшим кейсом по инвестированию австрийского бизнеса в развитие целлюлозно-бумажного производства в России, - заверил топ-менеджер АЦБК. - Наш акционер - Pulp Mill Holding - поступательно вкладывает именно в развитие российских производств уже более 15 лет.

Дмитрий Зылев рассказал о современной структуре активов австрийского холдинга, в которую входит сегодня якорное предприятие на территории России - Архангельский ЦБК, а также четыре крупных предприятия, специализирующиеся на ключевых бизнес-направлениях. В производстве гофропродукции это АО "Архбум", включающее четыре центра переработки в Истре, Подольске, Воронеже и Ульяновске. В списке также ООО "АРХБУМ-УПАК" (Московская область), специализирующееся на производстве экологической потребительской упаковки, ООО "Архбум Тиссью Групп" (Калужская область) - один из крупных российских производителей санитарно-гигиенических изделий под собственным брендом Soffione и логистическая компания ООО "Архбум".

По словам топ-менеджера АЦБК, в рамках выстроенной вертикально интегрированной структуры поставщиком лесосырья на флагманское предприятие холдинга - Архангельский ЦБК - уже много лет является Группа компаний "Титан". Численность персонала российских активов Pulp Mill Holding составляет сегодня около 11 тысяч человек, по итогам 2020 года выручка от продаж равна 80 миллиардам рублей, а платежи в бюджетную систему Российской Федерации составляют 6,5 миллиарда.

Дмитрий Зылев: "Архангельский ЦБК — лучший пример инвестиций австрийского бизнеса в развитие ЦБП в России"

Дмитрий Зылев рассказал об итогах деятельности АЦБК. В настоящее время производственная мощность предприятия по товарной целлюлозе составляет 291 тысячу тонн, по товарному картону - 610 тысяч тонн, по бумаге - 82 тысячи тонн. Объем лесопотребления АЦБК - 3,8 миллиона кубических метров. Лесные участки в аренде компаний Pulp Mill Holding и ГК "Титан" в России насчитывают 5,7 миллиона "кубов" расчетной лесосеки.

- Мы успешно реализовали приоритетный проект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АЦБК" во многом благодаря займам австрийских финансовых учреждений, которые составили более 80 миллионов евро, в том числе вложения в оборудование цеха полуцеллюлозы производства австрийской компании ANDRITZ - 21 миллион евро, - подчеркнул Дмитрий Зылев.

Займы австрийской стороны для реализации инвестиционных проектов ООО "Архбум Тиссью Групп" и Ульяновского филиала АО "Архбум" составили свыше 20 миллионов евро.

- Наше кросс-функциональное взаимодействие включает широкий спектр, в том числе поставки целлюлозы, картона австрийским покупателям, приобретение материалов и комплектующих у австрийских производителей, - отметил топ-менеджер АЦБК.

Дмитрий Зылев рассказал, что Pulp Mill Holding намерен инвестировать в модернизацию своих российских производств свыше 160 миллиардов рублей. Главным направлением станет проект строительства на промплощадке АЦБК нового, соответствующего всем мировым требованиям сульфат-картонного завода с третьей картоноделательной машиной (КДМ-3) мощностью 700 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций составит 120 миллиардов рублей (1,4 миллиарда евро), IRR - 7,7 процента, срок окупаемости - 12 лет. Начало реализации проекта - 2022 год, период строительства - 4,5 года, а плановая дата технологического пуска - конец 2026 года.

- Завершение этого проекта позволит нам увеличить EBITDA, обеспечит рост капитализации компании и, безусловно, улучшит экологическую обстановку на севере Архангельской области за счет дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий, - сказал генеральный директор АЦБК. - Мы увеличим годовое производство целлюлозы по варке до 1700 тысяч тонн, тарного картона - до 1300 тысяч тонн, а рост мощностей АЦБК - это увеличение заготовки древесины, то есть создание новых рабочих мест, новых леспромхозов, налогов, развитие инфраструктуры региона и т. д.

Дмитрий Зылев коснулся и необходимой господдержки этого проекта: выделения дополнительного лесного фонда, участия государства в развитии внешней инфраструктуры, а также финансовых форм поддержки в рамках программ институтов развития и органов власти. В заключение он обратился к австрийским деловым кругам с призывом активнее инвестировать в Россию, в Архангельскую область:

- Неизменная поступательная стратегия Pulp Mill Holding - это инвестиции в существующие и новые производства в России. А наша цель заключается в увеличении стоимости бизнеса во благо наших сотрудников, клиентов и регионов, в которых работаем, - подчеркивает директор по инвестициям австрийского холдинга Владимир Крупчак. - Практически каждые три года Pulp Mill Holding открывает новые производства и заводы: теперь география бизнеса распространяется от СЗФО до ПФО. А если говорить о нашем направлении B&C - санитарно-гигиенические изделия (СГИ) - с собственным сильным потребительским брендом Soffione, не только на всю Россию, ближнее зарубежье, но и страны Европы.

Справка "РГ"

АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" - одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы. Был основан в 1940 году. Производит картон, целлюлозу, бумагу, тетради. Сегодня продукция комбината продается в более чем 72 страны мира. В развитие производства в рамках масштабной программы модернизации 2000-2020 годов было вложено 70 миллиардов рублей. Признанный лидер в области социальной и экологической политики. В 2020 году затраты на выполнение природоохранных мероприятий, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) Программы экологического менеджмента АО "Архангельский ЦБК" составили 1,1 миллиарда рублей. Суммарно за десять лет (2011-2020 годы) комбинат направил на экологические решения, внедрение НДТ около 15 миллиардов рублей.