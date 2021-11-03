Из Архангельска в Карпогоры начал ходить рельсовый автобус

По маршруту Архангельск - Карпогоры начал курсировать рельсовый автобус "Орлан". С октября перевозки пассажиров в Карпогоры стали регулярными - три раза в неделю. Новый комфортный поезд в Пинежский район начал ходить в рамках программы развития маршрутной сети Поморья.

Таким образом власти региона откликнулись на обращения северян, постоянно жаловавшихся на проблемы с транспортным сообщением в направлении пинежского райцентра:

- Обычный пассажирский поезд курсирует по этому маршруту через день, что вызывало определенные проблемы в части транспортной доступности Пинежского района. Для того чтобы обеспечить людям возможность ездить туда ежедневно, было принято решение дополнительно запустить рельсовый автобус "Орлан", - рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Отметим, что автомобильная дорога из областного центра в Карпогоры во многом зависит от погоды - во время сильных осадков понтонную переправу у поселка Ясный периодически затапливает водой, а дорожное покрытие местами размывает настолько, что проехать очень сложно. Во время оттепелей ледовую переправу через Пинегу приходится закрывать из-за ненадежности: Карпогоры оказываются словно на острове.

Поэтому самой надежной и наиболее востребованной дорогой в Карпогоры как у пинежан, так и у многочисленных туристов, мечтающих попасть в самобытный и заповедный район, остается железнодорожный путь. Сергей Роднев отметил также, что с учетом потребностей экономики - в первую очередь лесопромышленных предприятий, расположенных на Пинежье - пуск нового поезда откроет дополнительные возможности для развития территории. Во всяком случае, производство будет меньше зависеть от времени года и количества осадков.

Автомобильная дорога из областного центра в Карпогоры в отличие от железнодорожного пути во многом зависит от погоды

Кстати, в "Орлане" действуют все установленные в регионе социальные льготы. Состав рельсового автобуса адаптирован для перевозки людей с ограниченными возможностями - в каждом из двух вагонов "Орлана" предусмотрен подъемник для кресел-колясок и оборудовано специализированное место.

Рельсовые автобусы отправляются из Архангельска во вторник, среду и субботу, из Карпогор - по средам, четвергам и воскресеньям. Важно также, что удалось сократить время поездки - в "Орлане" путь до Карпогор занимает четыре с половиной часа, тогда как в обычном поезде дорога на сорок минут дольше.

Справка "РГ"

"Орлан" - современный дизель-поезд малой составности. Производится он в России, а используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оснащен климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Салоны оборудованы мягкими сиденьями, широкими багажными полками, светодиодным освещением, информационным табло. Маршрут Архангельск - Карпогоры стал седьмым направлением в регионе, где задействованы рельсовые автобусы.