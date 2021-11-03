Как будет ходить транспорт в Петербурге до 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября, то есть в период ограничений, действующих по всей стране, общественный транспорт работает по графику выходного дня без ограничений для льготников. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте не предусмотрено. В нерабочие дни он будет ходить в штатном режиме, по графику выходного дня, - подчеркнул градоначальник. - Сокращения перевозок, отмены льготного проезда, закрытия станций метро, повышения тарифов не будет.

Возможно, на решение повлиял тот факт, что чиновники Смольного разошлись в оценке противоковидных ограничений, принятых в общественном транспорте, прежде всего в петербургском метрополитене. На Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT обсудили особенности экономики транспорта в условиях пандемии COVID-19. Сравнение двух столиц оказалось не в пользу Северной.

В частности, как рассказал представитель Московского метрополитена, даже в дни полного локдауна весной прошлого года они не сокращали объем транспортной работы. В то время как в Петербурге, по словам заместителя начальника метрополитена - начальника Службы планирования, анализа и контроля СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Юлии Звягинцевой, в целях экономии средств были закрыты почти два десятка наземных вестибюлей - на станциях, имеющих второй выход. Кроме того, были увеличены интервалы движения поездов.

- Пассажиры ушли в такси, в каршеринг, пересели на самокаты или перешли на удаленный режим работы, - отмечает Звягинцева, - около 20 процентов уже не вернутся. Следовательно, субсидирование общественного транспорта из бюджета будет требоваться все больше. Тем более что у нас растут текущие затраты в связи с открытием новых станций, а пассажиропоток падает.

Специалисты сошлись во мнении, что снижение пассажиропотока провоцирует снижение интенсивности работы транспорта, а это в свою очередь еще больше ослабляет желание петербуржцев пользоваться общественным транспортом.

Как полагает заместитель главного инженера метрополитена Михаил Федоров, в условиях пандемии объем перевозок было необходимо не уменьшать, а увеличивать - это вопрос безопасности. Говорить об окупаемости общественного транспорта вообще сложно, а в период пандемии на первый план вышли вопросы не выгоды, а безопасности.

- Когда приходит болезнь, надо тратиться на лекарства, - подчеркнул он.

Эту позицию поддержали, разумеется, и пассажиры, и транспортники - каждый из своих соображений. Финансирование сферы общественного транспорта в бюджете 2022 года будет увеличено в 1,8 раза.

Кстати

В конце прошлой недели комитет по развитию транспортной инфраструктуры подписал с АО "Метрострой Северной столицы" государственный контракт на строительство объектов метрополитена. На возведение 37 объектов предусмотрено 602,7 миллиарда рублей. В 2024 году предполагается построить три станции: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".