Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика

В поселке при станции Лопарская в Мурманской области, приминая снег, сворачиваем на улицу с романтическим названием Северное сияние. Здесь дома главы общины саамов - северного народа, живущего в этих местах по разные стороны границ России, Финляндии и Норвегии, - Константина Григорьева.

- Добрый день, прошу принять участие в переписи, - говорит ритуальную фразу переписчик Елена Середюк. Собственно, сценка разыгрывается специально для журналистов - Елена работает в местной администрации и ее все знают, а время визита согласовано, и семейство саамов встречает нас у стоящего во дворе деревянного чума в национальных костюмах. Глава семейства Константин, его дочка Полина и внучка Марьяна ничуть не возражают против того, чтобы принять участие в мероприятии, и приглашают всех в чум - там горит очаг и намного теплее, чем на улице.

- Сааме мы, - отвечая на очередной вопрос переписи, подчеркнуто гордо сообщает Константин Григорьев. И потом уже добавляет без протокола: - Нас мало, очень надеюсь, что по этой переписи число саамов в России увеличится. Тогда нам проще будет свои дела отстаивать, национальные традиции сохранять.

Одна из главных проблем самобытности саамов - сохранить язык, объясняет Полина. В саамском есть некий звук "х", но с придыханием. По традиции его обозначают латинской буквой h, хотя письменность у российских саамов кириллическая. Но в таком варианте родной язык не получается ввести в школьную программу. Есть альтернативный вариант - вместо h писать х . И вот уже сорок лет представители небольшого северного народа не могут договориться.

Мурманск, почти центр города. Переписчиков встречает священник Андрей Амелин. Батюшка относительно молодой, 1971 года рождения, но с богатой биографией и обширным потомством - в семье растут девять детей. Подсчитали, что они с матушкой рожали по ребенку в среднем раз в три года. Старшие уже разъехались из дома кто куда, а младшие чинно уселись на диван вместе с родителями и приготовились переписываться. Отец Андрей - батюшка современный, выпускник Орловского высшего командного училища связи им. М.И. Калинина, поэтому выбрал самый технологичный вариант процедуры - заполнение анкеты на сайте госуслуг. В этом есть и толика христианского смирения, семья большая, и если замглавы Росстата Павел Смелов, когда проходил перепись, смог уложиться в пять минут, то тут процесс растягивается надолго. Периодически путаясь в годах и датах рождения потомства, то и дело порываясь передать девайс супруге, старательно вбивает в графы нужны данные.

В этот раз решили обойтись без бумажных анкет, сэкономив тысячи гектаров леса

- Первая заповедь Бога: плодитесь и размножайтесь, - поднимает от монитора глаза отец Андрей. - Мы вот с матушкой ее выполняем исправно. А как все остальные - покажет перепись. Вообще, если вспомнить Библию, именно перепись позволила сбыться пророчеству, что Спаситель будет рожден в Вифлееме: Иосиф и Мария жили совсем в другом месте и в родные места вынуждены были прийти именно ради переписи...

Огромный ледокол "Ямал" стоит в доке в атомной части мурманского порта, готовится обеспечивать проводки танкеров с месторождения Сабетта на северо-востоке своего тезки - полуострова Ямал в Атлантику.

Капитан "Ямала" Андриан Беликов прошел перепись онлайн. Фото: РИА Новости

- В домохозяйстве у меня три человека, - вбивает в компьютер данные капитан судна Андриан Беликов. - Правда, скоро еще и собака будет.

Капитан тоже проходит перепись онлайн на Госуслугах. Сюда, в принадлежащую "Росатому" часть порта, переписчику проникнуть сложно: нужен будет пропуск, потом строгий досмотр, и еще неизвестно, как охрана отнесется к выданному служебному планшету. В этот раз решили обойтись без бумажных анкет, сэкономив тысячи гектаров леса. Да и обрабатывать данные, уже внесенные в компьютер, удобнее - планшет сам передает все сведения в вычислительный центр Росстата, причем отправляются они уже в зашифрованном виде, поэтому ни у кого из злоумышленников просто нет смысла пытаться их похитить. Еще в этом устройстве есть всякие приятные дополнительные опции. Например, встроенный навигатор, который позволит точно проследить путь переписчика, и не вздумал ли он заполнить все анкеты "от фонаря", отсиживаясь в теплом уголке. А при краже, если такая вдруг случится, по команде из центра обработки данных Росстата планшет намертво заблокируется, став бесполезным куском пластика и металла. Поэтому в этот раз впервые в истории сумки переписчиков не распирают бумажные листы - уже заполненные и еще нет. В них лежат планшетный компьютер и листовки, которые будут оставлены в дверях тех, кого не застали дома. Они призывают или дождаться переписчика, или посетить переписной участок, адрес ближайшего там указан, или заполнить анкету на Госуслугах.

- С одной стороны, мы все делаем для того, чтобы переписчик не заболел ковидом и не стал его разносчиком: тестирование, измерение температуры, средства индивидуальной защиты, очень многие из них привиты, - объясняет Павел Смелов. - С другой стороны, понятно, что люди боятся заразиться. Поэтому оптимальный вариант для всех, особенно в наше пандемийное время, - самостоятельно заполнить анкету онлайн. Кстати, в первый день переписи так уже сделали 2,5 млн человек.

Экипаж "Ямала" в рейсе - сто человек. Сейчас в доке на судне людей меньше. Тем не менее вахты продолжаются, атомный реактор, как и все остальные механизмы зубастого красавца, находятся под постоянным присмотром. И моряки, особенно те из них, кто живет далеко от Мурманска, в свободное от службы время тоже заполняют свои анкеты онлайн.

- А я вот не знаю, меня жена переписала или мне самому надо всех переписать? - интересуется кто-то из ледокольщиков у Павла Смелова.

- Лучше заполните анкету, - объясняет тот. - Если вдруг жена тоже заполнит и получится дубль, наша система распознает повтор - для этого есть специальные алгоритмы - и объединит сведения, которые прислали вы и супруга. А если она закрутится и забудет, то вы точно впишете себя в историю России.

Несмотря на все электронные ускорения, обрабатывать результаты переписи, которая продлится до середины ноября, Росстат готовится больше года. Весной собираются назвать численность населения, ближе к концу лета - некоторые предварительные данные и только в декабре 2022 года - полные и окончательные.

Планшет, жилет, шарф, удостоверение - главные признаки переписчика. А маска - непременный атрибут. Фото: РИА Новости

- Специфические сложности бывают с национальностями, - объясняет Павел Смелов. - Если человек поймет, что национальность "рузкий", скорее всего, значит "русский", но неправильно написанный, то для машины это две разные нации. Чтобы исключить такие ситуации, мы привлекаем к обработке данных ученых РАН, чтобы они толковали, в каком случае мы имеем дело с ошибкой или вариантами написания, а в каком - с отдельным народом.

На прошлой переписи фантазийные национальности указали 1024 человека. В масштабах страны это несущественная погрешность. В Росстате считают, что такая информация может быть интересна социологам или психиатрам - с кем чаще всего ассоциируют себя россияне.

Особенность любой переписи в том, что все данные заносят только со слов участников, никаких подтверждающих документов предоставлять не надо. Из-за этого, например, замужних женщин всегда оказывается больше, чем женатых мужчин: когда пара находится в гражданском браке или в процессе развода, дамы чаще считают себя состоящими в браке, а мужчины - свободными.

Еще одна особенность переписи этого года - дополнительные вопросы, связанные с жилищными условиями и географией места работы. Так, в Росстате хотят выяснить, как далеко и какими видами транспорта люди добираются от дома до места службы. В остальном вопросы традиционные, они повторяются от одной переписи к другой. Главная цель - преемственность, чтобы результаты этих опросов можно было сравнить между собой.

90 млн человек прошли перепись на момент подписания номера, из них более 20 млн заполнили анкеты на госуслугах

Кстати

Загадочное домохозяйство

При самостоятельном заполнении анкет самый частый вопрос - а что такое "домохозяйство"? В Росстате объясняют, что по сути домохозяйство - это все люди, живущие под одной крышей и пользующиеся одним холодильником. То есть ведущие общее хозяйство. Как правило, это семья. Хотя если в квартире живет пожилой человек с сиделкой, то это тоже домохозяйство, хотя в нем состоят и не родственники. В случае коммунальной квартиры будет несколько домохозяйств. В студенческом общежитии каждый может быть учтен отдельно, а могут и целыми блоками, все зависит от того, скидываются они на продукты или нет. И как к своим соседям относятся. В общем, как сами скажут, так их и учтут.