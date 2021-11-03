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03.11.2021 13:15

Малому бизнесу облегчат "заход" в Арктику

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 250(8601)
Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Напомним, сегодня для получения этого статуса предприниматель должен инвестировать в свой проект не менее одного миллиона рублей. Вложения должны быть сделаны в строительство или реконструкцию недвижимости. Но в июле 2021 года были приняты поправки к Федеральному закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", которые разрешают направить этот миллион на приобретение машин, оборудования или производственного инвентаря. Перечень сфер для этих вложений как раз и утвержден новым постановлением.

Фото: "Адмиралтейские верфи"
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В него вошли 58 направлений, в числе которых животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство пищевой продукции, мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи. Помимо этого, "арктическому" малому бизнесу теперь разрешено вкладывать средства в образовательные услуги, библиотечное дело и деятельность в области здравоохранения, заниматься издательской работой, сбором и утилизацией отходов, индустрией гостеприимства и туристическим бизнесом. Внимание уделено и сферам высоких технологий, которыми теперь могут заниматься резиденты Арктической зоны. Это телекоммуникации, разработка компьютерного ПО, создание информационных технологий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрооборудования, отметил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Так, в Мурманской области статус резидента Арктической зоны получила компания, которая намерена построить в Мурманске многофункциональный торгово-бытовой центр с банным комплексом, гостиницей и гостевыми домами. В 2022 году в областном центре предполагается запустить первый на Кольском полуострове центр обработки данных (ЦОД), который станет площадкой для создания единой IT-инфраструктуры региона. Государственные учреждения и бизнес смогут разместить там свое оборудование и пользоваться широким спектром облачных сервисов, оптимизировав затраты на содержание локальных систем, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Сегодня в регионе зарегистрировано уже 83 резидента Арктической зоны, которые вложат в развитие региона 130,5 миллиарда рублей и создадут 3739 рабочих мест. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, всего с резидентами АЗРФ заключено 239 соглашений, которые планируют реализовать проекты на сумму 343,5 миллиарда рублей и трудоустроить более 10,9 тысячи человек. Стать резидентом Арктической зоны РФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia.

Кстати

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, до 2035 года в Арктике предстоит создать 200 тысяч новых рабочих мест, добиться повышения заработной платы в 2,5 раза, увеличить продолжительность жизни на десять лет, перейти от миграционного оттока к притоку населения.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы

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