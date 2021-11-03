Нацпроект поможет рекам Петербурга стать чистыми

В Санкт-Петербурге более тысячи рек, каналов, озер, прудов. И каждый водный объект требует ухода, чтобы прогулки на катерах или по прибрежной полосе были только в радость и петербуржцам, и гостям города. Теперь привести в порядок акватории можно и в рамках нацпроекта "Экология" (федеральная программа "Сохранение уникальных водных объектов"), и первой ласточкой стала река Смоленка. Однако возрождению наших рек по-прежнему мешают сами граждане и организации, продолжающие загрязнять акватории.

- Мы вошли в программу по сохранению уникальных водных объектов с пилотным проектом по очистке русла реки Смоленки. Он был поддержан на федеральном уровне, и в 2019 году мы приступили к реализации. Теперь река очищена, и рекреационная зона по ее берегам станет местом притяжения для жителей Василеостровского района. Подсчитано: вблизи Смоленки проживает 69 тысяч горожан, - пояснил Михаил Страхов, заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

В последний раз Смоленку чистили давно, в 2002-2006 годах. Так что донных отложений с тех пор накопилось огромное количество: извлечено их 99 тысяч кубических метров. Общая протяженность расчищенного русла - почти три с половиной километра! Как уточнил Страхов, из федерального бюджета благодаря участию в нацпроекте было на эти цели направлено 100 миллионов рублей. Чистить малые реки и каналы, кстати, нужно периодически. Потому что в силу различных гидрологических процессов происходит заиливание и обмеление. А раз уменьшается глубина и растет объем илистых отложений, становится хуже всей речной экосистеме. То есть это вопрос не только эстетики, но и биоразнообразия. Теперь же обитателям Смоленки (к которым, к слову, относятся и бобры) будет комфортнее.

- Да, на расчистку потрачено много времени. И это неизбежность для Петербурга. Наши реки и каналы буквально напичканы инженерными коммуникациями, и их, сами понимаете, опасно повредить. Далеко не везде допустимо применение экскаватора. Нужно специальное оборудование, а часто - ручной труд водолазов, чтобы справиться с задачей, - подчеркнул Страхов.

Еще один огромный плюс: возле чистого русла правильно и логично создавать новые рекреационные зоны, что повысит привлекательность прилегающих микрорайонов.

Теперь на очереди небольшая река Пряжка протяженностью около километра. Уже подана заявка на включение проекта по ее очистке в федеральную программу на 2022 год.

Что касается донных отложений, то, как пояснила Марина Казьмина, исполняющая обязанности начальника Невско-Ладожского бассейнового водного управления, на стадии подготовки проекта проводятся изыскания, определяющие степень загрязнения грунтов, которые требуется вычерпать во время расчистки русла. Как показывает опыт, обычно донные отложения относят к пятому классу опасности, и их в дальнейшем либо используют на подсыпку для благоустройства территорий, либо свозят в хранилище, расположенное на месте золоотвала в устье реки Красненькой.

Работы на Смоленке выполнялись и за счет городского бюджета. В ближайшие три года за счет города планируется провести целый комплекс водоочистительных мероприятий. Самое главное - будет продолжена уборка акваторий от наплавных загрязнений, мусора, а также кошение водной растительности. Такие работы проводятся на реках до восьми раз в месяц в теплое время года, причем число водотоков, которым положена эта санитарная уборка, постоянно увеличивается. Если в 2018 году их было 315, то в этом - 334, своеобразный местный рекорд. В следующем запланировано на четыре речки больше. Второе направление: расчистка русел и восстановление водоемов. Вторую жизнь, согласно городским планам, получат Карповка, Охта, Лубья, Жерновка, Новая, Крюков канал, Ольгинский пруд, пруд в парке Авиаторов, Орловский карьер, часть прудов водоотводящей системы фонтанов Петергофа. Что касается реки Новой, то предполагается восстановление ее экосистемы, изрядно разрушенной сточными водами из района Пулково (в воду, в частности, попадали химические вещества, используемые для обработки корпусов воздушных судов от наледи). Сейчас сброс полностью перекрыт, и теперь реку будут восстанавливать.

Как видим, в планах на расчистку русел стоит многострадальная загрязненная река Охта. Теперь благодаря введению в эксплуатацию Охтинского коллектору сбросы в реку прекращены и можно приступать к ее восстановлению. А вот не менее грязная река Оккервиль в ближайшее время не сможет порадовать горожан. Потому что, хотя основные загрязнители, переключены на Охтинский коллектор, ряд сбросов еще остался. Как только их перекроют, речку можно будет восстанавливать.

- Очень важно не останавливаться на достигнутом. Чтобы реки действительно были чистые, надо, во-первых, убрать хотя бы основные источники загрязнений, а во-вторых, проводить очистные работы регулярно. Очистки русла хватит на три-пять лет. А что касается загрязнений, то речь идет не только о неочищенных или недостаточно очищенных стоках, но и о нефтепродуктах (в основном это касается Невы как главной магистрали для грузовых судов). Загрязняют и сами горожане. Как? Да очень просто: это и бытовой мусор, и бензин и масло от автотранспорта (попадает на дорогу, оттуда с дождями в ливневые стоки и далее в акватории), я уж не говорю о крупных предметах, которые некоторые выкидывают в каналы, реки и пруды, - сказал Юрий Шевчук, председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест".

Кстати, первое, что проводится при начале работ по расчистке русла, это поднятие со дна крупногабаритных предметов. Например, из Смоленки достали много чего, в том числе мотоцикл, несколько велосипедов, тележки из супермакетов в ассортименте, трамвайные рельсы и даже составные части от пулемета времен Великой Отечественной войны. Природоохранные организации уже говорят о том, что надо бы в Северной Венеции открыть музей вещей, поднятых со дна петербургских рек и каналов. Получилась бы любопытная коллекция.