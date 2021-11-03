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03.11.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Перед судом предстанет обвиняемый в разбое, скрывавшийся 25 лет

Текст: Владислав Куликов

Гражданин, обвиняемый в разбое 25-летней давности, наконец предстанет перед судом. Тогда, в 90-х годах теперь уже прошлого века, группа злоумышленников в Санкт-Петербурге совершила разбойное нападение на инкассаторскую машину. Был убит один инкассатор, похищено 224 миллиона неденоминированных рублей (то есть тех, у которых еще не успели отбросить три нуля в рамках деноминации). Как установило следствие, среди нападавших были и военнослужащие.

Фото: РИА Новости
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В Главной военной прокуратуре (ГВП) рассказали, что за это преступление ранее уже были осуждены трое членов банды, в том числе военнослужащий одной из воинских частей Ленинградской области. Сейчас в суд передано дело, как предполагается, четвертого участника нападения.

"Он долгое время скрывался от правоохранителей, используя подложные документы, а также меняя внешность, места проживания, образ жизни, но несмотря на принятые меры конспирации, был задержан", - сообщили в ГВП.

Военная прокуратура Западного военного округа утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ленинский районный суд Санкт- Петербурга.

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