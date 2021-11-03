Петербуржцу грозит наказание за размещение своего портрета в Эрмитаже

Петербургский блогер повесил на стене в Эрмитаже свой портрет и тем самым вызвал скандал. Все дело в нюансах: с помощью фотошопа посетитель "одел" себя в мундир участника Отечественной войны и разместил свое творение в Военной галерее 1812 года, где висят портреты настоящих героев прошлого.

Как сообщили в музее, смотритель снял посторонний портрет со стены, как только его заметил. Личность автора установили в ходе внутреннего расследования, хотя он и не думал скрываться. Кирилл сфотографировался на фоне вывешенного портрета и потом рассказал об этом на своей странице в соцсети.

После того как Эрмитаж обратился в надзорный орган, блогер удалил этот пост и разместил другой - с публичными извинениями. Посетитель назвал случившееся неудачной шуткой и сослался на то, что не имел умысла кого-то оскорбить или причинить вред музею, а хотел лишь таким образом приблизиться к героям войны, историей которой увлекается. Портрет он прикрепил на скотч, никаких отверстий в стене не делал. Петербуржец также предложил Эрмитажу свои услуги в качестве волонтера.

Эта история в очередной раз подняла проблему: как быть с посетителями музеев, которые не портят экспонаты и вроде бы напрямую не нарушают установленных правил поведения, но переходят некую грань?

- Какое наказание может грозить блогеру за его выходку, зависит от того, как правоохранительные органы квалифицируют совершенное деяние, - отмечает адвокат Наталья Попова. - Неслучайно руководство Эрмитажа не подало заявление в полицию, а обратилось с запросом в прокуратуру, учитывая широкий общественный резонанс и нетривиальность поступка. Налицо нарушение общественного порядка, причем демонстративное и в значимом общественном месте.

По мнению адвоката, в размещении своего портрета в Эрмитаже, а также последующем обнародовании фото и видео о таком "событии" можно усмотреть признаки мелкого хулиганства - это статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В ее части 3 идет речь не просто о нарушении общественного порядка, а о распространении в интернете информации, выражающей неуважение к обществу в неприличной форме.

Закон трактует подобные выходки как мелкое хулиганство

- За это предусмотрено более суровое наказание - штрафы в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, тогда как за простое мелкое хулиганство могут оштрафовать на сумму от 500 до тысячи рублей, - уточнила Наталья Попова.

Что касается возможного оскорбления памяти защитников Отечества, свою оценку на этот счет даст прокуратура. Такая норма появилась в законодательстве недавно - минувшей весной. За подобное деяние, совершенное публично, УК РФ предусматривает штраф до трех миллионов рублей и даже лишение свободы.

P. S.

В Эрмитаже случались и другие необычные происшествия, с виновниками которых разбирались правоохранители.

В августе этого года двое молодых людей забрались на крышу Зимнего дворца, чтобы встретить там рассвет. Сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушителям выписали административные штрафы.

В 2019 году трое студентов решили пошутить и оставили в книге отзывов Эрмитажа сообщение о якобы готовящемся похищении картины. Музей обратился в полицию, шутников нашли по записям видеокамер. С ними провели профилактическую беседу.