Почему в Вологодской области пропало озеро

В Вологодской области целое озеро в одночасье ушло в подземную реку вместе с рыбой, оставив лишь пустой котлован. Уникальное природное явление произошло на глазах специалистов регионального департамента природных ресурсов и местного лесничества.

Шимозеро пропадает не в первый раз. Потом всегда возвращается. Фото: Департамент природных ресурсов Вологодской области

Шимозеро находится на границе Бабаевского и Вытегорского районов, в восточной части Вепсской возвышенности Вологодской области. Карстовое озеро считают одним из чудес финно-угорского мира.

Площадь водоема - около восьми квадратных километров. На озере несколько островов, самый крупный - Неростров. Ранее окрестности населяли вепсы, сейчас оставшиеся села - нежилые.

Шимозеро пропадает не в первый раз. Потом всегда возвращается. Ученые пытались установить закономерность происходящего. И хотя строгой периодичности в уходе воды не обнаружено, замечено, что чаще это происходит в сухие годы, чем во влажные.

Вода стекает в Черную яму - карстовую воронку в самом конце узкого залива-протоки. Верхний ее диаметр равен 150 метрам, нижний - 40. Ведет Черная яма в подземную реку с довольно быстрым течением.

Вместе с водой в эту воронку уходит и рыба - плотва, окунь, уклейка. Затем через неопределенное время - от одного до нескольких лет - вода из подземной реки вновь начинает заполнять карстовую воронку и заливать высохшее пространство дна озера, пока не поднимется до максимального уровня. Самое поразительное в том, что вместе с водой возвращается и рыба.

Первые упоминания об удивительном озере встречаются еще в 1496 году. Детально изучать карстовые озера начали в конце 1970-х. Сейчас ученые продолжают эту работу. Экспедиции по изучению карстовых озер проходят в том числе под эгидой Русского географического общества. Как говорят в Вологодском отделении РГО, одни карстовые озера существуют постоянно - дно их воронок находится в нижнем карстовом этаже, богатом водой. Другие появляются в периоды дождей или таяния снега - это значит, что дно воронок озера расположено в верхнем этаже. В некоторых озерах вода удерживается только благодаря накопившейся на дне карстовой воронки пробке из нерастворимых отложений, поэтому оно как бы висит над уровнем подземных вод. Если этот покров нарушается, озеро быстро исчезает и превращается в сухую котловину.

В этом году ученым повезло - они смогли своими глазами увидеть, как уходит вода. И все же тайна карстовой воронки сих пор не разгадана.